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عربي-دولي

غوتيريش: العنف في المنطقة قد يخرج عن نطاق السيطرة

Lebanon 24
20-06-2025 | 13:35
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ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، أطراف النزاع الإسرائيلي - الإيراني "إعطاء فرصة للسلام"، محذراً من أن العنف قد يخرج عن نطاق السيطرة.
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وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "هناك أوقات لا تكون فيها الخيارات المطروحة أمامنا مهمة فحسب، بل حاسمة أيضاً. أوقات يُحدد فيها الاتجاه الذي نتخذه ليس مصير الأمم فحسب، بل ربما مستقبلنا المشترك. ونحن في لحظة كهذه".


وأضاف: "إلى أطراف النزاع (الأطراف المحتملة في النزاع) وإلى مجلس الأمن كممثل للمجتمع الدولي، لدي رسالة بسيطة وواضحة.. أعطوا فرصة للسلام"، في إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة التي تنظر في التدخل عسكرياً لدعم إسرائيل.

وأعرب غوتيريش عن قلقه إزاء تصعيد الحرب بين إيران وإسرائيل، وحذر قائلاً: "لا نُدفع إلى أزمة، بل نندفع نحوها. لا نشهد حوادث معزولة، نسير على طريق فوضى محتملة".

وأكد أن "اتساع نطاق هذا النزاع يشعل برميل بارود لا يمكن لأحد السيطرة عليه، ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك"، مجدداً مطالبته بـ"إنهاء القتال والعودة إلى مفاوضات جادة".

وختم: "دعونا لا ننظر يوماً ما إلى هذه اللحظة الحاسمة بأسف. دعونا نتصرف معاً بمسؤولية لننقذ المنطقة والعالم من الهاوية". (24)
 
 
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