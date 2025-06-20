غوتيريش: العنف في المنطقة قد يخرج عن نطاق السيطرة

ناشد ، الجمعة، أطراف النزاع - "إعطاء فرصة للسلام"، محذراً من أن العنف قد يخرج عن نطاق السيطرة.

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وقال خلال اجتماع لمجلس : "هناك أوقات لا تكون فيها الخيارات المطروحة أمامنا مهمة فحسب، بل حاسمة أيضاً. أوقات يُحدد فيها الاتجاه الذي نتخذه ليس مصير الأمم فحسب، بل ربما مستقبلنا المشترك. ونحن في لحظة كهذه".





وأضاف: "إلى أطراف النزاع (الأطراف المحتملة في النزاع) وإلى كممثل للمجتمع الدولي، لدي رسالة بسيطة وواضحة.. أعطوا فرصة للسلام"، في إشارة ضمنية إلى التي تنظر في التدخل عسكرياً لدعم .



وأعرب غوتيريش عن قلقه إزاء تصعيد الحرب بين وإسرائيل، وحذر قائلاً: "لا نُدفع إلى أزمة، بل نندفع نحوها. لا نشهد حوادث معزولة، نسير على طريق فوضى محتملة".



وأكد أن "اتساع نطاق هذا النزاع يشعل برميل لا يمكن لأحد السيطرة عليه، ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك"، مجدداً مطالبته بـ"إنهاء القتال والعودة إلى مفاوضات جادة".



وختم: "دعونا لا ننظر يوماً ما إلى هذه اللحظة الحاسمة بأسف. دعونا نتصرف معاً بمسؤولية لننقذ المنطقة والعالم من الهاوية". (24)