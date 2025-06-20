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عربي-دولي

هل تنضم إيطاليا إلى الحرب ضد إيران؟

Lebanon 24
20-06-2025 | 14:40
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أكد وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو، أن بلاده لا تعتزم الانخراط في أي عمل عسكري ضد إيران، مشدداً على أن إيطاليا لن تشارك في الحرب حتى لو قررت الولايات المتحدة دعم إسرائيل عسكرياً.
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وفي مقابلة تلفزيونية، قال كروزيتو، وهو قيادي في حزب "إخوة إيطاليا" الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جورجا ميلوني: "إيطاليا بالتأكيد لا تفكر في الدخول في حرب مع إيران، ولا أرى احتمالاً لوجود طائرات أو جنود إيطاليين يشاركون في قصف إيران".

وأوضح أن هذا الموقف "واضح وجلي، ليس فقط لأنه مستحيل دستورياً، بل لأنه لا توجد أي نية سياسية لذلك".

وبشأن احتمال أن تطلب الولايات المتحدة استخدام قواعدها الجوية في إيطاليا لتنفيذ عمليات عسكرية، أشار الوزير إلى أن "الاتفاقيات التي تنظّم استخدام القواعد تعود إلى سنوات 1950 و1952 و1995، وتنص صراحة على أن أي استخدام يجب أن يكون مشروطاً بالحصول على إذن مسبق من الحكومة الإيطالية، ولم يتم تقديم أي طلب بهذا الخصوص حتى الآن".

تصريحات كروزيتو تأتي وسط تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، وتزايد القلق الأوروبي من توسّع رقعة المواجهة العسكرية لتشمل أطرافاً دولية. (روسيا اليوم)
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