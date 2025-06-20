دول عديدة تغلق سفاراتها في إيران.. من هي؟



Advertisement مع احتدام المواجهة بين وإيران وبروز مخاوف من احتمال توسعها إلى حرب شاملة، قررت عدة دول إغلاق سفاراتها في العاصمة .



وفي السياق، أعلنت ، الجمعة، أنها قررت إغلاق سفارتها في مؤقتا، مرجعة ذلك إلى العمليات العسكرية المكثفة هناك، والوضع الميداني غير المستقر، وأضافت: "لقد غادر جميع الموظفين الأجانب إيران، وهم بأمان، وسيعودون إلى طهران بمجرد أن يسمح الوضع بذلك". وفي السياق، أعلنت ، الجمعة، أنها قررت إغلاق سفارتها في مؤقتا، مرجعة ذلك إلى العمليات العسكرية المكثفة هناك، والوضع الميداني غير المستقر، وأضافت: "لقد غادر جميع الموظفين الأجانب إيران، وهم بأمان، وسيعودون إلى طهران بمجرد أن يسمح الوضع بذلك".

كذلك، أفادت وكالة " " بأن بلغاريا أعلنت أيضاً عن إغلاق بعثتها في إيران ونقل الموظفين إلى أذربيجان كإجراء احترازي.



وأكدت أيضا، في 19 حزيران الجاري، إغلاق سفارتها في إيران، مرجعة ذلك إلى "الوضع الأمني المتدهور"، وهو إجراء اتخذته أيضاً.



وأقدمت أيضاً على إجلاء موظفي سفارتها بسبب تصاعد العمليات العسكرية.



أما ، فقد أغلقت سفارتها أيضا في إيران نتيجة تصاعد التهديدات إثر الهجمات .





كذلك، علقت التشيك وسلوفاكيا عمل بعثتيهما في منتصف الشهر الجاري "استجابة للمخاطر الأمنية".



وفي السياق ذاته، أغلقت سفارتها مؤقتا، مع ازدياد التحذيرات من ضربات محتملة.



أيضاً، أعلنت إغلاق سفارتها في طهران مؤقتا أمام "خطورة الوضع الراهن"، حسبما صرح باولو رانغيل في لشبونة.



ولليوم الثامن على التوالي، يتواصل التصعيد غير المسبوق بين إيران وإسرائيل، وسط مخاوف دولية من انزلاق الأوضاع نحو حرب شاملة. (سكاي نيوز عربية)