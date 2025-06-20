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عربي-دولي

دول عديدة تغلق سفاراتها في إيران.. من هي؟

Lebanon 24
20-06-2025 | 15:02
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مع احتدام المواجهة بين إسرائيل وإيران وبروز مخاوف من احتمال توسعها إلى حرب شاملة، قررت عدة دول إغلاق سفاراتها في العاصمة طهران.
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وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، الجمعة، أنها قررت إغلاق سفارتها في إيران مؤقتا، مرجعة ذلك إلى العمليات العسكرية المكثفة هناك، والوضع الميداني غير المستقر، وأضافت: "لقد غادر جميع الموظفين الأجانب إيران، وهم بأمان، وسيعودون إلى طهران بمجرد أن يسمح الوضع بذلك".
 
كذلك، أفادت وكالة "رويترز" بأن بلغاريا أعلنت أيضاً عن إغلاق بعثتها في إيران ونقل الموظفين إلى أذربيجان كإجراء احترازي.

وأكدت أستراليا أيضا، في 19 حزيران الجاري، إغلاق سفارتها في إيران، مرجعة ذلك إلى "الوضع الأمني المتدهور"، وهو إجراء اتخذته بريطانيا أيضاً.

وأقدمت نيوزيلندا أيضاً على إجلاء موظفي سفارتها بسبب تصاعد العمليات العسكرية.

أما غانا، فقد أغلقت سفارتها أيضا في إيران نتيجة تصاعد التهديدات إثر الهجمات الإسرائيلية.


كذلك، علقت التشيك وسلوفاكيا عمل بعثتيهما في منتصف الشهر الجاري "استجابة للمخاطر الأمنية".

وفي السياق ذاته، أغلقت فنلندا سفارتها مؤقتا، مع ازدياد التحذيرات من ضربات محتملة.

أيضاً، أعلنت البرتغال إغلاق سفارتها في طهران مؤقتا أمام "خطورة الوضع الراهن"، حسبما صرح وزير الخارجية باولو رانغيل في لشبونة.

ولليوم الثامن على التوالي، يتواصل التصعيد غير المسبوق بين إيران وإسرائيل، وسط مخاوف دولية من انزلاق الأوضاع نحو حرب شاملة. (سكاي نيوز عربية)
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