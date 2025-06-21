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عربي-دولي

عمليات صاروخية متبادلة بين اسرائيل وإيران.. استهداف أصفهان وقم وشخصيات رفيعة

Lebanon 24
21-06-2025 | 01:30
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شنت إسرائيل صباح اليوم سلسلة من الغارات الجوية على مواقع في وسط إيران، شملت محافظة أصفهان وقم، في تصعيد جديد للصراع المستمر بين الجانبين.
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استهداف المنشآت النووية في أصفهان

أكد نائب محافظ أصفهان أن الموقع النووي في المحافظة كان ضمن الأهداف التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية صباح اليوم. وطمأن المسؤول الإيراني الجمهور بعدم تسجيل أي تسربات لمواد خطرة في المنطقة، مؤكداً أنه "لا داعي للقلق".

ودعا المسؤول الإيراني المواطنين إلى عدم التجمع حول مواقع الحوادث للسماح لفرق الإغاثة وإدارة الأزمات بأداء عملها.

مقتل مدنيين في قم واغتيال قائد عسكري

وفي محافظة قم، أق التلفزيون الإيراني بمقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين جراء هجوم إسرائيلي على مبنى سكني في منطقة سالارية بقم. وكانت وكالة مهر الإيرانية قد أشارت إلى تفعيل الدفاعات الجوية في المدينة الواقعة وسط إيران.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ "غارات دقيقة" لاغتيال شخصية بارزة في منطقة سالاريا، مؤكدا لاحقاً اغتيال أمين فور جودخي، قائد وحدة الطائرات المسيّرة الثانية في الحرس الثوري الإيراني.

والجدير بالذكر أن فور جودخي كان قد تولى منصبه قبل ثمانية أيام فقط بعد اغتيال القائد السابق للوحدة طهار فور.

موجة جديدة من الغارات الإسرائيلية

أعلن سلاح الجو الإسرائيلي شن موجة جديدة من الغارات على مواقع لتخزين الصواريخ وإطلاقها في وسط إيران، في إطار التصعيد المستمر بين البلدين.
الرد الإيراني بالصواريخ والمسيّرات

من جهتها أطلقت إيران دفعة صاروخية جديدة باتجاه إسرائيل. وأعلن الجيش الإسرائيلي نجاحه في اعتراض الصواريخ بالكامل، لكن بعض الشظايا سقطت على أحد المباني في وسط إسرائيل مما تسبب في اندلاع حريق دون وقوع إصابات.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الثامنة عشرة من عملية "الوعد الصادق 3"، التي استهدفت مناطق وسط إسرائيل، بما في ذلك مطار بن غوريون.

واستخدمت إيران في هجومها طائرات مسيّرة انتحارية وقتالية من طراز "شاهد 136"، إلى جانب صواريخ دقيقة التوجيه تعمل بالوقود الصلب والسائل.

تحذيرات إسرائيلية من أيام صعبة

في السياق ذاته، حذر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير من أن "أياماً صعبة تنتظر بلاده خلال الصراع مع إيران"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "إسرائيل ستنهي الحرب وهي منتصرة".

يأتي هذا التصعيد الخطير في ظل توتر متزايد بين البلدين، مما يثير مخاوف إقليمية ودولية من اتساع نطاق الصراع وتداعياته على الاستقرار في المنطقة.
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