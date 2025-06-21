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عربي-دولي
تفاصيل تكشف للمرة الاولى.. من سيقود إيران لاحقا؟
Lebanon 24
21-06-2025
|
00:48
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بينما لا يزال أمام الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
خيار استخدام القوة العسكرية، بما في ذلك إمكانية استخدام قنبلة MOP أو القنبلة الخارقة للتحصينات الضخمة، وهي قنبلة تزن 30 ألف رطل، لأول مرة في التاريخ، لتدمير المنشآت النووية تحت الأرض في منشأة فوردو
الإيرانية
، كشف تقرير أميركي جديد عن أن هناك مناقشات بشأن قيادة اليوم التالي في
إيران
.
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"ماذا في حال انهيار النظام
الإيراني
؟"
فقد أكد دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون وجود محادثات سرية حول من سيقود إيران لاحقا، وما إذا كان من الممكن تأمين المواقع والمواد النووية، والتداعيات البيئية والصحية المحتملة على الحلفاء الإقليميين من جراء الضربات العسكرية على المنشآت النووية وفقا لشبكة CBS نيوز الأميركية.
وقال أحد المسؤولين
الأميركيين
إن اهتمام
الرئيس ترامب
بالدبلوماسية كان حقيقيا، كما هو الحال مع نفوره من جر الجيش الأميركي إلى حرب في
الشرق الأوسط
ــ لكنه كان غير متأكداً ممن قد يأتي في حال انهيار النظام الإيراني.
وأضح التقرير أن
ترامب
لا يزال يحتفظ بالقدرة على إعطاء أوامر بشن ضربة على إيران حتى أثناء وجوده خارج المدينة في منتجع الغولف الخاص به في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي، يومي الجمعة والسبت.
كما كشف أنه تم تجهيز جناح آمن قبل وصول الرئيس إلى أي موقع خارج المدينة، حيث يتمتع بإمكانية الوصول إلى اتصالات آمنة تسمح له بإصدار الأوامر أثناء توجهه.
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