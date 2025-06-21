إيران بدأت بالتعافي على صعيد الدفاعات الجوية.. هذا ما كشفه مسؤول اسرائيلي

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نقلت صحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن سوف تتعافى من الضربات التي وجهتها لها ، مشيرا إلى أنها بدأت بالتعافي على صعيد الدفاعات الجوية ونرصد محاولات لترميم القدرات.وقال المصدر ذاته إن لدى إيران منظومات رصد فعالة وقد عادت لإطلاق صواريخ مضادة للطائرات.وأشارت الصحيفة إلى أن إيران لا تزال تمتلك قدرات إطلاق كبيرة ومنظومات اعتراض وغيرها من القدرات العسكرية.ولفتت إلى أن إيران كانت تخطط لإنتاج العشرات من الصواريخ الباليستية المرعبة شهريا، وكان هدفها إنتاج نحو 11 ألف صاروخ باليستي في غضون عقد من الزمن إلى جانب منصات الإطلاق.وأكدت الصحيفة أن هناك مخاوف لدى المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين من خوض حرب استنزاف ضد إيران دون وجود مسار .