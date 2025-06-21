منذ بدء الضربات الإسرائيلية... هذه حصيلة القتلى في إيران!

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وأكدت الوزارة مقتل 430 شخصا وإصابة أكثر من 3500 آخرين في أنحاء متفرقة من البلاد، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية.وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الحصيلة تأتي نتيجة التصعيد العسكري المستمر، الذي خلف خسائر بشرية ومادية جسيمة.