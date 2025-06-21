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عربي-دولي

"بنك أهداف جديد" في إيران.. إليكم ما كشفته صحيفة إسرائيلية

Lebanon 24
21-06-2025 | 05:43
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أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم السبت، نقلاً عن مصادر عسكرية، بأن الحرب الحالية بين إيران وإسرائيل ستستغرق وقتاً أكثر من أسبوعين، والسبب عائد إلى أنه "في خلال الحرب أضيفت أهداف جديدة إلى بنك الأهداف".
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ولفتت الصحيفة إلى أن الأهداف تضم "مواقع نووية، ووسائل إنتاج مرتبطة بـالمشروع النووي، وأشخاصاً يعملون في المجال".
 
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم الليلة عشرات الأهداف العسكرية في إيران بينها موقع نووي في أصفهان.
 
 
وفي الموقع، الذي تعرض للهجوم أيضاً في اليوم الأول من الحرب، تدعي إسرائيل أنه تجري عمليات لـتخصيب اليورانيوم في إطار إنتاج السلاح نووي.


وأفاد الجيش بأنه "هاجم أيضاً موقعاً لإنتاج أجهزة الطرد المركزي داخل الموقع وشاحنات لإطلاق الطائرات المسيرة ومواقع لإطلاق وتخزين الصواريخ"، وأضاف: "كذلك، هوجمت أربع منصات إطلاق صواريخ كانت جاهزة لإطلاقها على إسرائيل، بالإضافة إلى رادار عسكري وبطاريات دفاع جوي".

بالمقابل، أفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان السبت، بأن "الموجة الـ18 من عملية الوعد الصادق 3، وُجهت ضد الأهداف العسكرية ومراكز الدعم العملياتي لجيش الكيان"، معلناً إطلاق وابل كثيف من الطائرات المسيّرة الانتحارية والهجومية من طراز شاهد 136، إضافةً إلى صواريخ دقيقة على إسرائيل.
 
 
وأكد أنَّ العملية نجحت في تدمير الأهداف المحددة سلفاً بنجاح كامل، مشيراً إلى أنَّ موجات القصف المركّبة بين الصواريخ والطائرات المسيّرة ستستمر بشكل منتظم ودقيق. (العربي الجديد)
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