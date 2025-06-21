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عربي-دولي

على الحدود السورية–اللبنانية... توقيف ابن عم بشار الأسد (صور)

Lebanon 24
21-06-2025 | 07:03
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أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، إلقاء القبض على وسيم الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد، في عملية أمنية وصفت بأنها "محكمة" على الحدود السورية اللبنانية، مشيرة إلى أنه يعد من أبرز المتورطين في تجارة المخدرات وجرائم أخرى خلال فترة ما أسمته بـ"النظام البائد".
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وفي بيان رسمي، أوضحت الوزارة أن جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية، تمكن من استدراج وسيم الأسد عبر عملية نوعية نفذتها إحدى فرق إدارة المهام الخاصة، وأسفرت عن توقيفه.


ونشرت الوزارة صورة للموقوف، مؤكدة أن هذه العملية تأتي في إطار التزام الدولة بمكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة المطلوبين وتحقيق العدالة دون استثناء.


وأدرجت الولايات المتحدة وسيم الأسد في عام 2023 على قائمة العقوبات لضلوعه في قيادة قوة شبه عسكرية تدعم جيش الأسد ولتورطه في تجارة المخدرات ومنها حبوب الكبتاجون المشابهة لمخدر الأمفيتامين، وفق رويترز.














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