على الحدود السورية–اللبنانية... توقيف ابن عم بشار الأسد (صور)

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وفي بيان رسمي، أوضحت الوزارة أن جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية، تمكن من استدراج وسيم الأسد عبر عملية نوعية نفذتها إحدى فرق إدارة المهام الخاصة، وأسفرت عن توقيفه.ونشرت الوزارة صورة للموقوف، مؤكدة أن هذه العملية تأتي في إطار الدولة بمكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة المطلوبين وتحقيق العدالة دون استثناء.وأدرجت وسيم الأسد في عام 2023 على قائمة لضلوعه في قيادة قوة شبه عسكرية تدعم جيش الأسد ولتورطه في تجارة المخدرات ومنها حبوب الكبتاجون المشابهة لمخدر الأمفيتامين، وفق .