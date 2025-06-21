ملوحاً بعلم فلسطين.. رجل يهدد نائباً أميركياً وعائلته

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قبضت الشرطة في ولاية أوهايو الأميركية على رجل يشتبه في أنه اعترض طريق نائب في الأميركي، أثناء قيادته وهدده وعائلته، ووجه له عبارات معادية للسامية، وملوحاً بعلم قبل أن يلوذ بالفرار.وأوضحت شرطة مدينة روكي ريفر بأوهايو، في بيان أنها قبضت على ، 36 عاماً، من سكان الولاية، مشيرة إلى أنه سلم نفسه طوعاً بعد حادث يوم الخميس، استهدف فيه النائب ، ممثل أوهايو، في ضاحية تبعد نحو 16 كيلومتراً عن وسط مدينة .وذكرت كاتبة محكمة بلدية روكي ريفر، كومري، أن مثل أمام المحكمة الجمعة، التي اتهمته بـ "التهديد المشدد" و"الترهيب العرقي"، مشيرة إلى أنه قد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 5 أشهر. وأوضحت أنه دفع ببراءته.وقال محامي حمدان، في بيان مكتوب إن "الاتهامات لموكله واهية وشنيعة"، واعتبر أنها "تمثل هجوماً وتشهيراً بشخصيته وسمعته".