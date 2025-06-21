Advertisement

عربي-دولي

ملوحاً بعلم فلسطين.. رجل يهدد نائباً أميركياً وعائلته

Lebanon 24
21-06-2025 | 07:13
A-
A+
Doc-P-1380005-638861121119063481.jpeg
Doc-P-1380005-638861121119063481.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

قبضت الشرطة في ولاية أوهايو الأميركية على رجل يشتبه في أنه اعترض طريق نائب في الكونغرس الأميركي، أثناء قيادته وهدده وعائلته، ووجه له عبارات معادية للسامية، وملوحاً بعلم فلسطين قبل أن يلوذ بالفرار.
Advertisement

وأوضحت شرطة مدينة روكي ريفر بأوهايو، في بيان أنها قبضت على فراس حمدان، 36 عاماً، من سكان الولاية، مشيرة إلى أنه سلم نفسه طوعاً بعد حادث يوم الخميس، استهدف فيه النائب الجمهوري ماكس ميلر، ممثل أوهايو، في ضاحية تبعد نحو 16 كيلومتراً عن وسط مدينة كليفلاند.

وذكرت كاتبة محكمة بلدية روكي ريفر، ديبورا كومري، أن حمدان مثل أمام المحكمة الجمعة، التي اتهمته بـ "التهديد المشدد" و"الترهيب العرقي"، مشيرة إلى أنه قد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 5 أشهر. وأوضحت أنه دفع ببراءته.

وقال محامي حمدان، عيسى الخطيب في بيان مكتوب إن "الاتهامات لموكله واهية وشنيعة"، واعتبر أنها "تمثل هجوماً وتشهيراً بشخصيته وسمعته".
مواضيع ذات صلة
وزير إسرائيليّ يُهدّد فرنسا: هذا ما سنفعله في الضفة إنّ اعترفتم بدولة فلسطين
lebanon 24
21/06/2025 19:28:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أمني إيراني كبير: انسحاب دبلوماسيين أميركيين وعائلاتهم من المنطقة ليس رسالة تهديد
lebanon 24
21/06/2025 19:28:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تل أبيب تهدد أوروبا: لا اعتراف بدولة فلسطين دون رد فعل في الضفة
lebanon 24
21/06/2025 19:28:47 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب يُفجّر مفاجأة.. رجل تحرش بـ40 قاصراً وصوّرهم
lebanon 24
21/06/2025 19:28:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:55 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:07 | 2025-06-21
12:00 | 2025-06-21
12:00 | 2025-06-21
11:44 | 2025-06-21
11:39 | 2025-06-21
11:00 | 2025-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24