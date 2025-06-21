عن المعركة ضد إيران... ماذا كشف الجيش الإسرائيلي؟

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وقال المتحدث باسم الجيش إن " كثفت من ضرباتها داخل العمق "، مشيرا إلى استهداف مواقع نووية وعسكرية حساسة خلال الأيام الماضية.وأفاد بأن سعيد إيزادي، قائد "فيلق " التابع للحرس الثوري الإيراني، كان من بين القتلى في غارة جوية إسرائيلية.وقال إن إيزادي كان يعتبر "حلقة الوصل الأساسية بين النظام الإيراني وحركة في غزة والضفة الغربية"، وكشف أنه كان على علم مسبق بتفاصيل هجوم 7 تشرين الاول 2023 ضد إسرائيل.كما أكد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، مقتل بنهام شهرياري، قائد وحدة نقل الوسائط القتالية التابعة لفيلق الإيراني، والذي أكد أنه كان يشرف على نقل الأسلحة إلى وأذرع إيران الأخرى.وأشار إلى أن العملية شملت أيضا قتل أحد قادة وحدات الطائرات المسيرة في ، الذي قال إنه قام بإطلاق هجومية نحو .وأشار المتحدث باسم الجيش إلى استهداف مواقع نووية في أصفهان، ومواقع لتصنيع أجهزة الطرد المركزي بالإضافة إلى هجمات سابقة على منشآت مشابهة في الأسبوع الماضي، ما وصفه بـ"ضربات تراكمية تؤثر بشكل مباشر على القدرات العسكرية النووية ".وأكد أن الجيش الإسرائيلي، سيواصل هجماته لمنع إيران من إعادة بناء قوتها. وكشف أن إيران أطلقت أكثر من 1000 طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل، موضحا أن معظمها تم اعتراضه بنجاح.