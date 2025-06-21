Advertisement

عربي-دولي

بعد نجاته من محاولة اغتيال.. أول تعليق من المستشار السياسي للمرشد الإيراني

Lebanon 24
21-06-2025 | 09:11
A-
A+
Doc-P-1380077-638861229004028090.png
Doc-P-1380077-638861229004028090.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر علي شمخاني، المستشار السياسي للمرشد الإيراني، أول تعليق له على منصة "إكس" بعد نجاته من محاولة اغتياله خلال الهجوم الإسرائيلي على طهران يوم الجمعة الماضي.
Advertisement

 وكتب شامخاني: "قدّر الله أن أبقى بجسدٍ جريح، فسأظل دائما سبب عداء الأعداء، وهو يعلم جيدا سبب ذلك، وأنا أعلم أيضًا! مستعدٌ لأن أُضحّى مئة مرة فداءً للشعب الإيراني"،

وأضاف "قتال أمة مليئة بالأمل والعزّة هو لعبٌ بنارٍ لن تترك للعدو إلا الرماد.. ويوم النصر المشرق قريب في ضوء ابتسامات الشهداء".

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، فقد تجاوز شمخاني مرحلة الخطر المباشر وأصبح وضعه الصحي مستقرا نسبيا بعد خضوعه لسلسلة إجراءات طبية معقدة استمرت لعدة أيام، حيث أوضح الأطباء أن إصابته نتجت عن انفجار شديد تسبب في أضرار جسيمة، مشيرين إلى تمكنهم من السيطرة على معظم الإصابات مع استمرار بعض المضاعفات في الأعضاء الداخلية التي لا تزال تشكل تهديدًا لحياته.

يذكر أن شمخاني يعد من أبرز الشخصيات العسكرية المؤثرة في صناعة القرار الإيراني بصفته المستشار العسكري للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
مواضيع ذات صلة
المستشار السياسي للمرشد الإيراني: إيران ستلتزم بالتخلص من مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب
lebanon 24
21/06/2025 19:29:22 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار السياسي للمرشد الإيراني: إيران ستسمح بالإشراف على العملية مقابل رفع فوري لجميع العقوبات
lebanon 24
21/06/2025 19:29:22 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار السياسي للمرشد الإيراني: مستعدون لتوقيع اتفاق نووي مع الرئيس ترمب مقابل رفع العقوبات
lebanon 24
21/06/2025 19:29:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد نجاته من القصف الاسرائيلي.. اليكم التعليق الاول لمستشار المرشد الايراني
lebanon 24
21/06/2025 19:29:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:07 | 2025-06-21
12:00 | 2025-06-21
12:00 | 2025-06-21
11:44 | 2025-06-21
11:39 | 2025-06-21
11:00 | 2025-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24