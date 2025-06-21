أميركا تنقل قاذفات "B-2" إلى جزيرة غوام في المحيط الهادي

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أفادت وسائل إعلام أن قاذفات أميركية من طراز "B-2" أقلعت من متجهة فوق المحيط الهادئ، في وقتٍ يدرس الرئيس ما إذا كانت بلاده ستنخرط في حرب وإيران.كما رصدت مواقع تتبع الرحلات الجوية هذه التحركات يوم السبت، ما يشير إلى أن بصدد وضع هذه القاذفات في مواقع متقدمة تحسّباً لشنّ ضربة ضد ، بحسب ما نقلته صحيفة " ". ووفقاً للتقرير، يُعتقد أن الطائرات، التي ترافقها طائرات تزويد بالوقود، تتجه إلى في غوام.ونقلت صحيفة " جورنال" عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم، قولهم إن الولايات المتحدة لم تصدر أي أوامر حتى الآن بالتحضير لهجوم على إيران بهذه القاذفات.قاذفات "B-2" تُعدّ ضرورية لإلقاء قنابل تزن 30 ألف رطل –المعروفة باسم "مخترقات التحصينات"– في حال قرر ترمب استهداف منشأة فوردو المحصّنة لتخصيب اليورانيوم. وتفتقر إسرائيل، التي تسعى لتدمير القدرات النووية الإيرانية، لمثل هذه الأسلحة.ونقلت صحيفة " تايمز" أن عدداً من قاذفات "B-2" كانت في الأجواء متجهة عبر المحيط الهادئ من قاعدة "وايتمان" الجوية في ولاية ميزوري، استناداً إلى منشورات من مواقع تتبع الرحلات على وتسجيلات لمحادثات مراقبة الحركة الجوية.