التوتر يتزايد.. تهديد إيراني بقصف مفاعل ديمونة الإسرائيليّ

هدد مسؤول إيراني رفيع، اليوم السبت، باستهداف إذا انتقلت الحرب الى أبعاد جديدة، مشيراً إلى أنَّ استهداف القواعد الأميركية في المنطقة أسهل من ضرب عمق .

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وحذر المسؤول من أن دخول الحرب إلى جانب إسرائيل سيعرض مصالحها في لـ"خطر شديد"، لافتا إلى أن دخول أميركا للمواجهة يعني أن الحرب ستأخذ أبعاداً إقليمية.



وأكد أن الهجمات على الأهداف "مؤثرة جدا"، وأن الجيش الإسرائيلي يتكتم على ذلك، مشيرا إلى أن لدى صواريخ أكثر تطورا مما استخدمتها حتى الآن "وسنستخدمها بلا شك".



وأوضح المسؤول الإيراني أن لدى اطلاعاً دقيقاً على مخزون إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية، قائلا إن قواتهم "تصمم ضرباتها بشكل يستنزف مخزون إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية". (الجزيرة نت)