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عربي-دولي

التوتر يتزايد.. تهديد إيراني بقصف مفاعل ديمونة الإسرائيليّ

Lebanon 24
21-06-2025 | 15:16
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هدد مسؤول إيراني رفيع، اليوم السبت، باستهداف مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي إذا انتقلت الحرب الى أبعاد جديدة، مشيراً إلى أنَّ استهداف القواعد الأميركية في المنطقة أسهل من ضرب عمق إسرائيل.
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وحذر المسؤول الإيراني من أن دخول الولايات المتحدة الحرب إلى جانب إسرائيل سيعرض مصالحها في الشرق الأوسط لـ"خطر شديد"، لافتا إلى أن دخول أميركا للمواجهة يعني أن الحرب ستأخذ أبعاداً إقليمية.

وأكد أن الهجمات الإيرانية على الأهداف الإسرائيلية "مؤثرة جدا"، وأن الجيش الإسرائيلي يتكتم على ذلك، مشيرا إلى أن لدى إيران صواريخ أكثر تطورا مما استخدمتها حتى الآن "وسنستخدمها بلا شك".

وأوضح المسؤول الإيراني أن لدى الحرس الثوري اطلاعاً دقيقاً على مخزون إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية، قائلا إن قواتهم "تصمم ضرباتها بشكل يستنزف مخزون إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية". (الجزيرة نت)
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