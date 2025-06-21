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عربي-دولي

"نيويورك تايمز" تكشف: إسرائيل تتوقع دخول أميركا الحرب ضد إيران قريباً

Lebanon 24
21-06-2025 | 17:53
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نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين قولهم إن الولايات المتحدة لم تبلغ تل أبيب بعد بقرارها النهائي بشأن الانضمام إلى الحرب ضد إيران، لكن التقديرات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن واشنطن "مرجّح جدًا" أن تدخل في مواجهة مباشرة مع طهران خلال الفترة القريبة المقبلة.
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وبحسب المسؤولين الإسرائيليين، فإن محادثات جارية على مستويات عليا بين الطرفين قد تمهّد لتوجيه ضربة أميركية ضد أهداف إيرانية في وقت قريب. 

وكشفت المصادر أن الإيرانيين أبدوا من جهتهم استعدادًا للعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن واشنطن رأت في ردود طهران "غير قابلة للتنفيذ".
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