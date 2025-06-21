"نيويورك تايمز" تكشف: إسرائيل تتوقع دخول أميركا الحرب ضد إيران قريباً

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نقلت عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين قولهم إن لم تبلغ بعد بقرارها النهائي بشأن الانضمام إلى الحرب ضد ، لكن التقديرات داخل المؤسسة الأمنية تشير إلى أن "مرجّح جدًا" أن تدخل في مواجهة مباشرة مع خلال الفترة القريبة المقبلة.وبحسب المسؤولين الإسرائيليين، فإن محادثات جارية على مستويات عليا بين الطرفين قد تمهّد لتوجيه ضربة أميركية ضد أهداف إيرانية في وقت قريب.وكشفت المصادر أن الإيرانيين أبدوا من جهتهم استعدادًا للعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن واشنطن رأت في ردود طهران "غير قابلة للتنفيذ".