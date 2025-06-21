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عربي-دولي

ترامب يهدد إيران: "إما السلام أو المأساة"

Lebanon 24
21-06-2025 | 22:38
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حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من الرد على هجمات الولايات المتحدة، التي استهدفت 3 مواقع نووية.
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وقال في كلمة من البيت الأبيض، فجر الأحد، عقب الضربات الأميركية، إن على إيران أن تختار بين "السلام أو المأساة".
وأكد ترامب أن مواقع إيران النووية الرئيسية "دمرت بالكامل" من جراء الهجمات الأميركية.
وهدد بـ"مأساة بالنسبة لإيران أكثر بكثير من التي شهدناها في الأيام الثمانية الماضية"، إذا قررت الرد على الهجمات الأميركية، وقال: "سنضرب أهدافا أخرى بدقة ما لم يتم تحقيق السلام".
وأكد الرئيس الأميركي أنه عمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "كفريق"، في مواجهة البرنامج النووي الإيراني، وأضاف: "هدف أميركا كان تدمير قدرات تخصيب اليورانيوم الإيرانية ومنع أي تهديد نووي".
 
واعتبر ترامب أن "أهداف الليلة كانت الأكثر صعوبة"، في إشارة إلى مواقع فوردو ونطنز وأصفهان النووية.
كذلك، قال إنَّ الجيش الأميركي سيعقد مؤتمراً صحفياً في البنتاغون، الأحد.
 
 
 
 
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