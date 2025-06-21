ترامب يهدد إيران: "إما السلام أو المأساة"

حذر الرئيس الأميركي من الرد على هجمات ، التي استهدفت 3 مواقع نووية.

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وقال في كلمة من ، فجر الأحد، عقب الضربات الأميركية، إن على إيران أن تختار بين "السلام أو المأساة". وقال في كلمة من ، فجر الأحد، عقب الضربات الأميركية، إن على إيران أن تختار بين "السلام أو المأساة".

وأكد أن مواقع إيران النووية الرئيسية "دمرت بالكامل" من جراء الهجمات الأميركية.

وهدد بـ"مأساة بالنسبة لإيران أكثر بكثير من التي شهدناها في الأيام الثمانية الماضية"، إذا قررت الرد على الهجمات الأميركية، وقال: "سنضرب أهدافا أخرى بدقة ما لم يتم تحقيق السلام".

وأكد الرئيس الأميركي أنه عمل مع "كفريق"، في مواجهة البرنامج ، وأضاف: " هدف أميركا كان تدمير قدرات تخصيب اليورانيوم ومنع أي تهديد نووي".

واعتبر ترامب أن "أهداف الليلة كانت الأكثر صعوبة"، في إشارة إلى مواقع فوردو ونطنز وأصفهان النووية.

كذلك، قال إنَّ الجيش الأميركي سيعقد مؤتمراً صحفياً في ، الأحد.