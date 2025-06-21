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عربي-دولي

غوتيريش بعد "ضربة أميركا" لإيران: لتجنب دوامة الفوضى

Lebanon 24
21-06-2025 | 22:45
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلقه البالغ" إزاء استخدام القوة من قبل الولايات المتحدة ضد إيران، فجر الأحد، حيث جرى استهداف 3 منشآت نووية وهي فوردو، نطنز وأصفهان. 
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ودعا غوتيريش الدول الأعضاء إلى "خفض التصعيد والامتثال بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من القوانين الدولية"، وأضاف: "في هذه الساعة الحرجة، من الأهمية بمكان تجنب دوامة الفوضى. لا يوجد حل عسكري. الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للمضي قدما. الأمل الوحيد هو السلام".
 
 
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