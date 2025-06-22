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عربي-دولي
رداً على إطلاق صواريخ.. إسرائيل تقصف إيران
Lebanon 24
22-06-2025
|
02:06
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أعلن الجيش
الإسرائيلي
صباح اليوم
أنه استهدف جنودًا من القوات المسلحة
الإيرانية
، مشيرًا إلى أن طائراته الحربية دمّرت منصات صاروخية كانت جاهزة للإطلاق من داخل الأراضي الإيرانية باتجاه
إسرائيل
.
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وأضاف البيان أن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ قبل قليل موجة جديدة من الهجمات الجوية على مواقع عسكرية في غرب
إيران
، في إطار التصعيد المتواصل بين الجانبين عقب الضربات الإيرانية والإسرائيلية المتبادلة.
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