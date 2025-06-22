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رداً على إطلاق صواريخ.. إسرائيل تقصف إيران

Lebanon 24
22-06-2025 | 02:06
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أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أنه استهدف جنودًا من القوات المسلحة الإيرانية، مشيرًا إلى أن طائراته الحربية دمّرت منصات صاروخية كانت جاهزة للإطلاق من داخل الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل.
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وأضاف البيان أن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ قبل قليل موجة جديدة من الهجمات الجوية على مواقع عسكرية في غرب إيران، في إطار التصعيد المتواصل بين الجانبين عقب الضربات الإيرانية والإسرائيلية المتبادلة.
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