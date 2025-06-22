رداً على إطلاق صواريخ.. إسرائيل تقصف إيران

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أعلن الجيش أنه استهدف جنودًا من القوات المسلحة ، مشيرًا إلى أن طائراته الحربية دمّرت منصات صاروخية كانت جاهزة للإطلاق من داخل الأراضي الإيرانية باتجاه .وأضاف البيان أن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ قبل قليل موجة جديدة من الهجمات الجوية على مواقع عسكرية في غرب ، في إطار التصعيد المتواصل بين الجانبين عقب الضربات الإيرانية والإسرائيلية المتبادلة.