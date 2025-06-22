رداً على "ضربة أميركا".. "صاروخ" تستخدمه إيران لأول مرّة ضد إسرائيل

أعلنت القوات المسلحة أنها نفّذت الموجة العشرين من عملية "الوعد الصادق 3"، عبر هجوم صاروخي وجوي واسع النطاق استهدف منشآت عسكرية داخل ، وذلك ردًا على الضربة الأميركية التي طالت ثلاثة مواقع نووية إيرانية الليلة الماضية.

⚡️إيرن تطلق صاروخ "خيبر" لأول مرة باتجاه إسرائيل



نفّذت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بنجاح الموجة العشرين من العملية الواسعة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد المنشآت العسكرية .



وأفاد قناة "سباه نيوز" بأنه تم خلال هذه العملية استخدام صاروخ "خيبر" لأول… pic.twitter.com/3RwGhp5T60 — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 22, 2025 Advertisement

وفي بيان رسمي، أكدت الإيرانية أن العملية شهدت إطلاق صواريخ طويلة المدى تعمل بالوقودين السائل والصلب، إضافة إلى استخدام تكتيكات جديدة تهدف إلى اختراق منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية.من جهتها، كشفت قناة سباه نيوز أن هذه المرحلة من الهجوم شهدت إطلاق صاروخ "خيبر" لأول مرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وهو ما وصفته بمؤشر نوعي في التصعيد.كما أوضح في بيان منفصل، أن الضربات الأخيرة استهدفت مواقع استراتيجية، من بينها مطار ، ومركز الأبحاث البيولوجية ، ومراكز القيادة والسيطرة، مؤكداً أن الهجوم استخدم "مستوى متقدمًا من التنسيق بين الصواريخ والطائرات المسيّرة". (روسيا اليوم)