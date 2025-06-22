رداً على "ضربة أميركا".. "صاروخ" تستخدمه إيران لأول مرّة ضد إسرائيل

⚡️إيرن تطلق صاروخ "خيبر" لأول مرة باتجاه إسرائيل
نفّذت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بنجاح الموجة العشرين من العملية الواسعة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد المنشآت العسكرية الإسرائيلية.
وأفاد قناة "سباه نيوز" بأنه تم خلال هذه العملية استخدام صاروخ "خيبر" لأول… pic.twitter.com/3RwGhp5T60
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 22, 2025
⚡️إيرن تطلق صاروخ "خيبر" لأول مرة باتجاه إسرائيل
نفّذت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بنجاح الموجة العشرين من العملية الواسعة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد المنشآت العسكرية الإسرائيلية.
وأفاد قناة "سباه نيوز" بأنه تم خلال هذه العملية استخدام صاروخ "خيبر" لأول… pic.twitter.com/3RwGhp5T60