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عربي-دولي

رداً على "ضربة أميركا".. "صاروخ" تستخدمه إيران لأول مرّة ضد إسرائيل

Lebanon 24
22-06-2025 | 02:44
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أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها نفّذت الموجة العشرين من عملية "الوعد الصادق 3"، عبر هجوم صاروخي وجوي واسع النطاق استهدف منشآت عسكرية داخل إسرائيل، وذلك ردًا على الضربة الأميركية التي طالت ثلاثة مواقع نووية إيرانية الليلة الماضية.
 
 
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وفي بيان رسمي، أكدت القيادة العسكرية الإيرانية أن العملية شهدت إطلاق صواريخ طويلة المدى تعمل بالوقودين السائل والصلب، إضافة إلى استخدام تكتيكات جديدة تهدف إلى اختراق منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية.

من جهتها، كشفت قناة سباه نيوز أن هذه المرحلة من الهجوم شهدت إطلاق صاروخ "خيبر" لأول مرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وهو ما وصفته بمؤشر نوعي في التصعيد.

كما أوضح الحرس الثوري الإيراني في بيان منفصل، أن الضربات الأخيرة استهدفت مواقع استراتيجية، من بينها مطار بن غوريون، ومركز الأبحاث البيولوجية الإسرائيلي، ومراكز القيادة والسيطرة، مؤكداً أن الهجوم استخدم "مستوى متقدمًا من التنسيق بين الصواريخ والطائرات المسيّرة". (روسيا اليوم)
 
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