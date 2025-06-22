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عربي-دولي
مسؤول إيرانيّ: هذا ما سيحدث إذا تمّ استهداف خامنئي
Lebanon 24
22-06-2025
|
05:23
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أفادت وكالة "
رويترز
" عن مسؤول إيرانيّ قوله، إنّ "أيّ إستهداف للمرشد
علي خامنئي
سيُغلق الباب أمام أيّ إتّفاق أو تفاوض".
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وأضاف المسؤول الإيرانيّ أنّ "أيّ إستهداف لخامنئي سيُؤدّي إلى ردّ "
بلا حدود
".
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