مسؤول إيرانيّ: هذا ما سيحدث إذا تمّ استهداف خامنئي

أفادت وكالة " " عن مسؤول إيرانيّ قوله، إنّ "أيّ إستهداف للمرشد سيُغلق الباب أمام أيّ إتّفاق أو تفاوض".

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وأضاف المسؤول الإيرانيّ أنّ "أيّ إستهداف لخامنئي سيُؤدّي إلى ردّ " ".