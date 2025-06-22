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مسؤول إيرانيّ: هذا ما سيحدث إذا تمّ استهداف خامنئي

Lebanon 24
22-06-2025 | 05:23
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أفادت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيرانيّ قوله، إنّ "أيّ إستهداف للمرشد علي خامنئي سيُغلق الباب أمام أيّ إتّفاق أو تفاوض".
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وأضاف المسؤول الإيرانيّ أنّ "أيّ إستهداف لخامنئي سيُؤدّي إلى ردّ "بلا حدود".
 
 
 
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