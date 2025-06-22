في بلدٍ عربيّ... أمٌّ خنقت أطفالها الثلاثة!

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أقدمت أمّ على خنق أطفالها الثلاثة في أحد الأحياء الراقية في محافظة .وكشف مصدر مطلع أنّ السيّدة المُنفصلة عن زوجها، خنقت أطفالها بسبب مرورها في ضائقة ماليّة، وعدم قدرتها على سداد المصروفات الدراسية.كما كشف المصدر أيضا أن السيّدة هي التي قامت بإبلاغ الجهات المعنية بالحادث. (العربية)