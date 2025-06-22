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عربي-دولي

في بلدٍ عربيّ... أمٌّ خنقت أطفالها الثلاثة!

Lebanon 24
22-06-2025 | 05:33
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أقدمت أمّ على خنق أطفالها الثلاثة في أحد الأحياء الراقية في محافظة القاهرة المصرية.
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وكشف مصدر مطلع أنّ السيّدة المُنفصلة عن زوجها، خنقت أطفالها بسبب مرورها في ضائقة ماليّة، وعدم قدرتها على سداد المصروفات الدراسية.

كما كشف المصدر أيضا أن السيّدة هي التي قامت بإبلاغ الجهات المعنية بالحادث. (العربية)
 
 
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