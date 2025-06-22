28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
29
o
زحلة
32
o
بعلبك
31
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد القصف الأميركي.. 3 سيناريوهات لحرب إيران وإسرائيل
Lebanon 24
22-06-2025
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "العربية" أن إعلان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عن تنفيذ هجوم عسكري على عدد من المنشآت النووية
الإيرانية
، وإعلان
وزير الخارجية
الإيراني
، عباس عراقجي، توجهه إلى
روسيا
لإجراء محادثات هامة، والتجهيز للرد على الضربة الأميركية، أثاروا العديد من التساؤلات أهمها: هل تدخل دول أخرى الحرب مع
إيران
ضد
إسرائيل
وأميركا؟ وما هي السيناريوهات المحتملة؟
Advertisement
من جانبه، قال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري والمستشار في كلية القادة والأركان، اللواء أركان حرب، أسامة محمود كبير، في تصريحات خاصة لـ "العربية" و"الحدث.نت" إن "أهم ما ورد بتصريحات وزير الخارجية الإيراني بالمؤتمر الطارئ أن أميركا تجاوزت الخط الأحمر، وأن التقييم جارٍ للخسائر الإيرانية حتى الآن"، كما تطرق الوزير الإيراني إلى أن معاهدة حظر الانتشار النووي أصبحت "لا قيمة لها الآن"، معلناً عن زيارته لموسكو الأحد لإجراء محادثات هامة.
ويرى الخبير العسكري المصري أن إيران حتى الآن متماسكة وتستهدف إسرائيل في عدة مدن رئيسية إلى جانب بعض المنشآت المهمة، مضيفا في تقديره أن إيران وروسيا يدبران سويا ردا على ما حدث من اعتداءات على إيران قد يكون دعما عسكريا عاجلا ومتطوراً بأسلحة ردع استراتيجية من روسيا لاستهداف إسرائيل وإجبارها على التوقف. ومن الجائز استخدام صاروخ أورشنيك الروسي فائق القدرة والسرعة، وتوظيف مقاتلات روسية شبحية لاقتحام المجال الجوي
الإسرائيلي
، والحصول على معلومات مخابراتية عن أهداف إسرائيلية استراتيجية ومؤثرة.
وكشف الخبير المصري أن السيناريو الثاني هو استهداف قواعد وتمركزات عسكرية أميركية بالمنطقة غير أنها تأتي بالمقام الثاني بعد بنك الأهداف
الإسرائيلية
، لإجبار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على التوقف حتى لا يورط أميركا بقوة في الحرب حال تعرضها لاستهداف مباشر من إيران، وهو السيناريو الأقرب على حد قوله.
وتابع: السيناريو الثالث والأبعد هو قيام روسيا بالتحرك دبلوماسيا بمجلس الأمن لصالح إيران في محاولة لاستصدار قرارا بوقف العدوان.
إلى ذلك، قال الخبير الأمني والاستراتيجي المصري، مدير مكتب الإعلام الأمني لمجلس وزراء الداخلية العرب الأسبق، اللواء مروان مصطفى، في تصريحات خاصة لـ "العربية"، إنه نظراً للمواقف العسكرية الصعبة والدقيقة لروسيا في حربها مع
أوكرانيا
ورغبتها الأكيدة في عدم تصعيد المواجهة مع
أوروبا
وأميركا في الفترة المقبلة، وعلى الرغم من وجود اتفاقية شراكة استراتيجية بين روسيا وإيران، إلا أن روسيا لم تتدخل مباشرة في الحرب الدائرة واقتصرت مشاركتها على إمداد إيران سراً ببعض بطاريات الصواريخ، ومنصات الدفاع الجوي بديلاً عن ما تم تدميره.
وتابع الخبير المصري: ومن الناحية السياسية اقتصر دعم روسيا على القيام بالوساطة للتقارب بين طرفي المفاوضات، وإمكانية نقل جانب من المخزون النووي إلى أراضيها، وهو ما رفضه الرئيس الأميركي
ترامب
والاتحاد
الأوروبي
.
وأضاف أنه كان هناك تسريبات أشارت إلى طلب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وتحذيره لأميركا وإسرائيل من المساس بالخبراء الروس العاملين في منشأة بوشهر النووية، ومن الواضح أنه قد تم إخلائهم قبل الضربة الإسرائيلية.
مواضيع ذات صلة
ما هي أسوأ السيناريوهات في الحرب بين إيران وإسرائيل؟
Lebanon 24
ما هي أسوأ السيناريوهات في الحرب بين إيران وإسرائيل؟
22/06/2025 18:20:26
22/06/2025 18:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا ينتظر إيران بعد خامنئي؟ هذه سيناريوهات "الخلافة"!
Lebanon 24
ماذا ينتظر إيران بعد خامنئي؟ هذه سيناريوهات "الخلافة"!
22/06/2025 18:20:26
22/06/2025 18:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. 3 سيناريوهات صعبة ينتظرها جنوب لبنان
Lebanon 24
بالفيديو.. 3 سيناريوهات صعبة ينتظرها جنوب لبنان
22/06/2025 18:20:26
22/06/2025 18:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الشمالية: مشروع القبة الذهبية الصاروخية الأميركية هو سيناريو لحرب نووية فضائية
Lebanon 24
كوريا الشمالية: مشروع القبة الذهبية الصاروخية الأميركية هو سيناريو لحرب نووية فضائية
22/06/2025 18:20:26
22/06/2025 18:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بسبب الوضع في المنطقة... هذا ما طلبته الخارجيّة الأميركيّة من موظفيها في لبنان
Lebanon 24
بسبب الوضع في المنطقة... هذا ما طلبته الخارجيّة الأميركيّة من موظفيها في لبنان
10:47 | 2025-06-22
22/06/2025 10:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في البحر الأحمر وخليج عدن.. إرتفاع التهديد للشحن التجاري المرتبط بأميركا
Lebanon 24
في البحر الأحمر وخليج عدن.. إرتفاع التهديد للشحن التجاري المرتبط بأميركا
10:36 | 2025-06-22
22/06/2025 10:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية اليمن يحذر من تداعيات انخراط الحوثيين في التصعيد الحربي بالمنطقة
Lebanon 24
وزير خارجية اليمن يحذر من تداعيات انخراط الحوثيين في التصعيد الحربي بالمنطقة
10:35 | 2025-06-22
22/06/2025 10:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انتهى "النووي" بضربة ترامب؟
Lebanon 24
هل انتهى "النووي" بضربة ترامب؟
10:30 | 2025-06-22
22/06/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
متى أصدر ترامب القرار بضرب منشآت إيران النوويّة؟
Lebanon 24
متى أصدر ترامب القرار بضرب منشآت إيران النوويّة؟
10:15 | 2025-06-22
22/06/2025 10:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مساعدة مالية بـ150 دولاراً.. من "قبضها"؟
Lebanon 24
مساعدة مالية بـ150 دولاراً.. من "قبضها"؟
04:27 | 2025-06-22
22/06/2025 04:27:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ100 دولار.. انتبهوا لهذا الأمر
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ100 دولار.. انتبهوا لهذا الأمر
14:50 | 2025-06-21
21/06/2025 02:50:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة.. "سقوط" عند كورنيش عين المريسة (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مؤسفة.. "سقوط" عند كورنيش عين المريسة (فيديو)
03:08 | 2025-06-22
22/06/2025 03:08:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف في محيط الطريق الجديدة - بيروت
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف في محيط الطريق الجديدة - بيروت
11:46 | 2025-06-21
21/06/2025 11:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذا ما أعلنه وزير الصحّة
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذا ما أعلنه وزير الصحّة
13:33 | 2025-06-21
21/06/2025 01:33:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:47 | 2025-06-22
بسبب الوضع في المنطقة... هذا ما طلبته الخارجيّة الأميركيّة من موظفيها في لبنان
10:36 | 2025-06-22
في البحر الأحمر وخليج عدن.. إرتفاع التهديد للشحن التجاري المرتبط بأميركا
10:35 | 2025-06-22
وزير خارجية اليمن يحذر من تداعيات انخراط الحوثيين في التصعيد الحربي بالمنطقة
10:30 | 2025-06-22
هل انتهى "النووي" بضربة ترامب؟
10:15 | 2025-06-22
متى أصدر ترامب القرار بضرب منشآت إيران النوويّة؟
10:01 | 2025-06-22
سيناريوهات الحرب الاقليمية..
فيديو
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
13:40 | 2025-06-21
22/06/2025 18:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
22/06/2025 18:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
01:13 | 2025-06-19
22/06/2025 18:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24