وزير خارجية اليمن يحذر من تداعيات انخراط الحوثيين في التصعيد الحربي بالمنطقة

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حذر اليمني ، الأحد، من تداعيات انخراط جماعة في أي تصعيد جديد من شأنه زيادة التوترات في المنطقة، والإضرار بمصالح الشعب اليمني وأمنه القومي.ودعا الزنداني، بحسب الرسمية، إلى رفض أية محاولة لتوسيع دائرة التصعيد القائم، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الأوضاع الإنسانية وتهديد للأمن والسلم الدوليين.وأكد الزنداني، في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المنعقد في إسطنبول، أن النظام يتحمل كامل المسؤولية في تعميق معاناة الشعب اليمني والانقلاب على مؤسساته الشرعية، نتيجة دعمه المستمر "للميليشيات الحوثية الإرهابية".وشدد وزير الخارجية اليمني، على ضرورة عدم تجاهل للدور التخريبي للنظام الإيراني وأطماعه التوسعية في المنطقة. (العربية)