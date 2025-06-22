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عربي-دولي
دول الخليج تستنكر انتهاك سيادة إيران بـ"مطرقة منتصف الليل"
Lebanon 24
22-06-2025
|
13:09
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أدانت دول
الخليج
انتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية
الإيرانية
، مبديةً قلقها من الاستهداف الأميركي للمنشآت النووية إيرانية الثلاث: "أصفهان - نطنز - فوردو"، عبر الضربات التي سُميت بـ "مطرقة منتصف الليل".
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و أثار الاستهداف
صباح اليوم
مخاوف الدول
الست
، التي اعتبرت أن ما شهدته المنطقة، سيزيد من حدة التوترات ويؤثر على الأمن والاستقرار بالمنطقة، خاصة في خضم الردود المتبادلة بين الطرفين.
وقال
الأمين العام
لدول مجلس التعاون
الخليجي
، جاسم البديوي، إن مجلس التعاون يؤكد على مضامين البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي الـ48 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، وإدانة مجلس التعاون لكل ما من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة، وكذلك ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وبذل الأطراف كافة جهوداً مشتركة للتهدئة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.
في الإطار ذاته، أكدت
السعودية
إدانتها واستنكارها لانتهاك سيادة
إيران
، ولم تخف قلقها من استهداف أميركا للمنشآت النووية الإيرانية، مشددةً على ضرورة ضبط النفس والتهدئة وتجنب التصعيد،
وجاء في بيان الخارجية السعودية على "إكس": "تتابع
المملكة العربية السعودية
بقلق بالغ تطورات الأحداث في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة المتمثلة في استهداف المنشآت النووية الإيرانية من قبل
الولايات المتحدة
الأميركية".
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