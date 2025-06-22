أدانت دول انتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية ، مبديةً قلقها من الاستهداف الأميركي للمنشآت النووية إيرانية الثلاث: "أصفهان - نطنز - فوردو"، عبر الضربات التي سُميت بـ "مطرقة منتصف الليل".

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و أثار الاستهداف مخاوف الدول ، التي اعتبرت أن ما شهدته المنطقة، سيزيد من حدة التوترات ويؤثر على الأمن والاستقرار بالمنطقة، خاصة في خضم الردود المتبادلة بين الطرفين.

وقال لدول مجلس التعاون ، جاسم البديوي، إن مجلس التعاون يؤكد على مضامين البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي الـ48 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، وإدانة مجلس التعاون لكل ما من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة، وكذلك ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وبذل الأطراف كافة جهوداً مشتركة للتهدئة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.



في الإطار ذاته، أكدت إدانتها واستنكارها لانتهاك سيادة ، ولم تخف قلقها من استهداف أميركا للمنشآت النووية الإيرانية، مشددةً على ضرورة ضبط النفس والتهدئة وتجنب التصعيد،

وجاء في بيان الخارجية السعودية على "إكس": "تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة المتمثلة في استهداف المنشآت النووية الإيرانية من قبل الأميركية".