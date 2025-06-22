بزشكيان: العدوان الأميركي كشف الوجه الحقيقي لواشنطن

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عتبر مسعود بزشكيان أن ” الهجوم الأميركي يُظهر أن هي المحرك وراء الضربات الإسرائيلية”، مضيفا أنها “انضمت إلى الساحة بعد أن شهدت عجز إسرائيل”.وأكد أن “هذا العمل يُثبت بوضوح أن هي المحرّك الرئيسي للأعمال العدائية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.وأوضح أنه رغم محاولة في البداية إخفاء دورهم، إلا أنهم وبعد الردّ الحاسم والرادع من قبل القوات المسلحة ، ومع مشاهدتهم لعجز الكيان الصهيوني، اضطروا للدخول المباشر إلى ساحة المواجهة.وأضاف الرئيس الإيرانية أن “اعتداء الكيان الصهيوني على بلادنا، رغم ما سبّبه من خسائر وشهادة عدد من والعلماء والمواطنين الأعزاء، يجب أن يكون محفزاً لوضع الخلافات جانباً وتفعيل الطاقات الشعبية الهائلة. وقد أثبت الشعب مراراً استعداده لبذل الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن تراب هذا الوطن وصون سيادته”.