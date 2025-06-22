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الأزهر يدين تفجير كنيسة مار إلياس: جريمة وحشية تناقض الاديان السماوية

Lebanon 24
22-06-2025 | 16:14
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دان الأزهر بأشدّ العبارات “الجريمة الإرهابية النكراء التي استهدفت كنيسة مار إلياس في منطقة الدويلعة شرق دمشق، والتي أودت بحياة عشرات الأبرياء من المدنيين وإصابة آخرين، وذلك على يد إرهابي غاشم تجرد من كل مشاعر الإنسانية والرحمة”.
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وأعلن الأزهر للجميع “أن مثل هذه الجرائم الوحشية تناقض كل التناقض مقاصد الأديان السماوية وتعاليم الأخلاق الإنسانية، وهي اعتداء صارخ على حق الإنسان في الحياة والأمن والعبادة، كما تؤجج نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد”. وطالب الجميع “بالتصدي لهذا الإرهاب الأسود بكل أشكاله، وبذل كافة الجهود من أجل استقرار المنطقة وحماية المدنيين وإنقاذهم من براثن العنف والطائفية المقيتة”.
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