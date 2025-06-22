الخارجية التركية: الهجوم على كنيسة بدمشق "غادر" ويستهدف أمن سوريا

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قالت اليوم الأحد إن الهجوم “الغادر” على في العاصمة يهدف إلى عرقلة جهود تحقيق الاستقرار والأمن في .وأضافت الوزارة في بيان “لدينا ثقة تامة بأن وشعبها سيحافظان على وحدتهما وتضامنهما، وسيواصلان بحزم معركتهما ضد التنظيم الإرهابي الذي يسعى إلى إثارة الفوضى في البلاد”، مؤكدة أن ستواصل دعمها لسوريا.