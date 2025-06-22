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عربي-دولي

الخارجية التركية: الهجوم على كنيسة بدمشق "غادر" ويستهدف أمن سوريا

Lebanon 24
22-06-2025 | 16:27
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قالت وزارة الخارجية التركية اليوم الأحد إن الهجوم “الغادر” على كنيسة في العاصمة السورية دمشق يهدف إلى عرقلة جهود تحقيق الاستقرار والأمن في سوريا.
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وأضافت الوزارة في بيان “لدينا ثقة تامة بأن الإدارة السورية وشعبها سيحافظان على وحدتهما وتضامنهما، وسيواصلان بحزم معركتهما ضد التنظيم الإرهابي الذي يسعى إلى إثارة الفوضى في البلاد”، مؤكدة أن تركيا ستواصل دعمها لسوريا.
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