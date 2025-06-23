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عربي-دولي
اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.. التصعيد الإسرائيلي بإيران والشرق الأوسط على الطاولة
Lebanon 24
23-06-2025
|
02:36
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من المقرر أن يناقش وزراء خارجية
الاتحاد الأوروبي
أحدث التطورات في
الشرق الأوسط
خلال اجتماعهم لشهر حزيران في
بروكسل
اليوم الاثنين.
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وتأتي المباحثات في ظل قلق دولي عقب انضمام
الولايات المتحدة
لإسرائيل في شن هجمات ضد المنشآت النووية
الإيرانية
.
وهناك قضية رئيسية أمام الوزراء وهى ما إذا كانت تستطيع
أوروبا
إعادة الأزمة إلى الدبلوماسية.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد
الأوروبي
كايا
كالاس قد حثت أمس الأحد جميع الأطراف على "التراجع والعودة إلى طاولة المفاوضات ومنع المزيد من التصعيد".
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