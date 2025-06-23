اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.. التصعيد الإسرائيلي بإيران والشرق الأوسط على الطاولة

Advertisement

من المقرر أن يناقش وزراء خارجية أحدث التطورات في خلال اجتماعهم لشهر حزيران في اليوم الاثنين.وتأتي المباحثات في ظل قلق دولي عقب انضمام لإسرائيل في شن هجمات ضد المنشآت النووية .وهناك قضية رئيسية أمام الوزراء وهى ما إذا كانت تستطيع إعادة الأزمة إلى الدبلوماسية.وكانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كالاس قد حثت أمس الأحد جميع الأطراف على "التراجع والعودة إلى طاولة المفاوضات ومنع المزيد من التصعيد".