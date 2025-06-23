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عربي-دولي

ماذا طلب خامنئي من بوتين؟ هذه آخر رسالة

Lebanon 24
23-06-2025 | 06:07
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بعث المرشد الإيراني علي خامنئي وزير الخارجية عباس عراقجي إلى موسكو، الإثنين، لطلب المزيد من المساعدة من الرئيس فلاديمير بوتين.
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وقال بوتين خلال اجتماعه مع عراقجي إنّ "العدوان على إيران لا مبرر له، ونحاول مساعدة الشعب الإيراني".

من جانبه، قال عراقجي إن "التحركات الأميركية والإسرائيلية غير شرعية، ونشكر أصدقاءنا الروس على التنديد بهذه الأعمال".

بدوره، قال مصدر كبير لـ"رويترز" إن وزير الخارجية الإيراني سيسلم رسالة من خامنئي إلى بوتين، طالبا دعمه.


وندّد الكرملين، الإثنين، بالضربات الأميركية على منشآت نووية في إيران، وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال إحاطة إعلامية "سجّل تصعيد جديد في المنطقة وبالطبع نحن نندّد به ونأسف جدّا لحدوثه".

وذكرت مصادر إيرانية لـ"رويترز" أن طهران غير راضية عن الدعم الروسي في الوقت الحالي وتريد من بوتين بذل المزيد من الجهود لمساندتها في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة.

ولم تذكر المصادر طبيعة المساعدة التي تريدها طهران، فيما أكد الكرملين أن بوتين سيستقبل عراقجي، لكنه لم يحدد جدول أعمال المناقشات.
 
ونقلت وكالة "تاس" الرسمية للأنباء عن عراقجي قوله إن إيران وروسيا تنسقان مواقفهما بشأن التصعيد الحالي في الشرق الأوسط.

وعرض بوتين مراراً التوسط بين الولايات المتحدة وإيران، وقال إنه نقل إليهما اقتراحات موسكو لحل النزاع مع ضمان استمرار حصول إيران على الطاقة النووية المدنية.

وتلعب روسيا، الحليف الوثيق لطهران، دوراً في المفاوضات النووية الإيرانية مع الغرب بصفتها عضوا يتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وإحدى الدول الموقعة على اتفاق نووي سابق انسحب منه ترامب خلال ولايته الأولى عام 2018. (سكاي نيوز عربية)
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