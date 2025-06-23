ماذا طلب خامنئي من بوتين؟ هذه آخر رسالة

بعث المرشد علي خامنئي عباس عراقجي إلى ، الإثنين، لطلب المزيد من المساعدة من الرئيس .

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وقال خلال اجتماعه مع عراقجي إنّ "العدوان على لا مبرر له، ونحاول مساعدة الشعب الإيراني". وقال خلال اجتماعه مع عراقجي إنّ "العدوان على لا مبرر له، ونحاول مساعدة الشعب الإيراني".



من جانبه، قال عراقجي إن "التحركات الأميركية والإسرائيلية غير شرعية، ونشكر أصدقاءنا على التنديد بهذه الأعمال".



بدوره، قال مصدر كبير لـ" " إن وزير الخارجية الإيراني سيسلم رسالة من خامنئي إلى بوتين، طالبا دعمه.





وندّد الكرملين، الإثنين، بالضربات الأميركية على منشآت نووية في إيران، وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال إحاطة إعلامية "سجّل تصعيد جديد في المنطقة وبالطبع نحن نندّد به ونأسف جدّا لحدوثه".



وذكرت مصادر إيرانية لـ"رويترز" أن طهران غير راضية عن الدعم الروسي في الوقت الحالي وتريد من بوتين بذل المزيد من الجهود لمساندتها في مواجهة والولايات المتحدة.



ولم تذكر المصادر طبيعة المساعدة التي تريدها طهران، فيما أكد الكرملين أن بوتين سيستقبل عراقجي، لكنه لم يحدد جدول أعمال المناقشات.

ونقلت وكالة "تاس" الرسمية للأنباء عن عراقجي قوله إن إيران وروسيا تنسقان مواقفهما بشأن التصعيد الحالي في .



وعرض بوتين مراراً التوسط بين وإيران، وقال إنه نقل إليهما اقتراحات موسكو لحل النزاع مع ضمان استمرار حصول الطاقة النووية المدنية.



وتلعب ، الحليف الوثيق لطهران، دوراً في المفاوضات النووية مع الغرب بصفتها عضوا يتمتع بحق النقض (الفيتو) في التابع للأمم المتحدة وإحدى الدول الموقعة على اتفاق نووي سابق انسحب منه خلال ولايته الأولى عام 2018. (سكاي نيوز عربية)