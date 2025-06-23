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عربي-دولي

بسبب الوضع في المنطقة... ماذا أعلنت السفارة الأميركيّة في البحرين؟

Lebanon 24
23-06-2025 | 07:12
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أعلنت السفارة الأميركية في البحرين عن انتقال عدد من موظفيها إلى نظام العمل عن بعد على خلفية التوتر الحاصل في المنطقة.
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وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للسفارة: "تظل السفارة مفتوحة في هذا الوقت وتواصل تقديم الخدمات الروتينية والطارئة، ولكن قد يواجه الجمهور فترات انتظار أطول لبعض الخدمات، وينصح المواطنون الأميركيون في البحرين باتباع إجراءات الحيطة والحذر، وتقييد السفر غير الضروري داخل البلاد، ومراجعة أحدث إعلاناتنا".

كما عممت السفارة عنوان بريد إلكتروني مخصص للطلبات الطارئة بخصوص جواز السفر الأميركي أو تسجيل مولود في الخارج. (روسيا اليوم)
 
 
 
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