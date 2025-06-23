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عربي-دولي

بينها الطرقات التي توصل إلى "فوردو"... إليكم ما استهدفته إسرائيل في إيران

Lebanon 24
23-06-2025 | 07:18
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أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّه "هاجم اليوم طرقات الوصول إلى موقع تخصيب "فردو"، بهدف تعطيلها".
 
 
وأشار الجيش الإسرائيليّ إلى أنّه "استهدف أيضاً مقرّ "ثأر الله"، وهو المقرّ العام التابع للحرس الثوري، المكلّف بحماية طهران من التهديدات الأمنية، بما في ذلك التهديدات الداخلية".
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وأضاف: "تمّ استهداف فيلق "سيّد الشهداء"، التابع بدوره للحرس الثوري، والمكلّف بحماية الوطن، بما يشمل قمع التهديدات الداخلية مثل أعمال الشغب والاحتجاجات في طهران".
وتابع: "تمّ استهداف مقرّ أمن المعلومات العام التابع لقوات الأمن الداخلي، المسؤول عن مراقبة عناصر الأمن الداخلي والإشراف على المعلومات والاتصالات داخل المنظومة".
 
 
 
 
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