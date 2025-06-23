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عربي-دولي

إسرائيل وجّهت رسالة إلى إيران... هذا ما كُشِفَ عن مضمونها

Lebanon 24
23-06-2025 | 07:42
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أفادت "القناة الـ12 الإسرائيليّة، أنّ "تقديرات تُشير إلى أنّ كافة أهداف العملية العسكريّة ضدّ إيران ستتحقّق خلال أيّام، مما يُمهّد الطريق لإنهاء الضربات ضدها".
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أما هيئة البثّ الإسرائيليّة، فكشفت أنّ "إسرائيل وجّهت رسالة إلى إيران مفادها أنها ترغب في إنهاء الحرب".
 
 
 
وأضافت هيئة البثّ الإسرائيليّة أنّ "طهران قالت في ردّها، إنّ الوقت لم يحن بعد".
 
 
 
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