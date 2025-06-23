إسرائيل وجّهت رسالة إلى إيران... هذا ما كُشِفَ عن مضمونها

أفادت "القناة الـ12 الإسرائيليّة، أنّ "تقديرات تُشير إلى أنّ كافة أهداف العملية العسكريّة ضدّ ستتحقّق خلال أيّام، مما يُمهّد الطريق لإنهاء الضربات ضدها".

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أما هيئة البثّ الإسرائيليّة، فكشفت أنّ " وجّهت رسالة إلى إيران مفادها أنها ترغب في إنهاء الحرب".

وأضافت هيئة البثّ الإسرائيليّة أنّ " قالت في ردّها، إنّ الوقت لم يحن بعد".