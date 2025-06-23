لوضع حدّ لنفوذ الجيش السياسي.. أول وزير دفاع "مدني" في كوريا الجنوبية

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في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من ستة عقود، عيّنت حكومة ، يوم الاثنين، النائب آن جيو باك كأول وزير دفاع من خلفية مدنية، وذلك في أعقاب أزمة سياسية حادة شهدت محاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية في كانون الأول الماضي.وقال رئيس أركان الرئاسة، كانج هون سيك، في إن باك، الذي لا ينتمي إلى ، هو أول مدني يتولى منذ 64 عامًا، مؤكداً أن هذا التعيين يمثل "توجهًا حاسمًا نحو إصلاح المؤسسة العسكرية، لا سيما في ظل تورطها الأخير في محاولات تقويض الحكم المدني".وتأتي هذه الخطوة استجابة لتعهد قطعه الرئيس المنتخب ميونج خلال حملته ، بتعيين وزير دفاع من خارج المؤسسة العسكرية، في ظل تصاعد الأصوات الشعبية المطالبة بوضع حد لنفوذ الجيش في الشأن السياسي، بعد المحاولة الانقلابية التي أطاحت بسلفه، .