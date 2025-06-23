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لوضع حدّ لنفوذ الجيش السياسي.. أول وزير دفاع "مدني" في كوريا الجنوبية

Lebanon 24
23-06-2025 | 08:09
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في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من ستة عقود، عيّنت حكومة كوريا الجنوبية، يوم الاثنين، النائب آن جيو باك كأول وزير دفاع من خلفية مدنية، وذلك في أعقاب أزمة سياسية حادة شهدت محاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية في كانون الأول الماضي.
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وقال رئيس أركان الرئاسة، كانج هون سيك، في مؤتمر صحفي إن باك، الذي لا ينتمي إلى المؤسسة العسكرية، هو أول مدني يتولى وزارة الدفاع منذ 64 عامًا، مؤكداً أن هذا التعيين يمثل "توجهًا حاسمًا نحو إصلاح المؤسسة العسكرية، لا سيما في ظل تورطها الأخير في محاولات تقويض الحكم المدني".

وتأتي هذه الخطوة استجابة لتعهد قطعه الرئيس المنتخب لي جاي ميونج خلال حملته الانتخابية، بتعيين وزير دفاع من خارج المؤسسة العسكرية، في ظل تصاعد الأصوات الشعبية المطالبة بوضع حد لنفوذ الجيش في الشأن السياسي، بعد المحاولة الانقلابية التي أطاحت بسلفه، يون سوك يول.

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