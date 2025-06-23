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إغلاق 80 مؤسسة تعليميّة في إسرائيل

Lebanon 24
23-06-2025 | 08:42
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أفادت "إسرائيل هيوم" بأن وزارة التربية والتعليم أغلقت 80 مؤسسة تعليمية في القدس، وبني براك، وطبريا، ورحوفوت، وموديعين عيليت، وبيتار عيليت.
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وجاء قرار الوزارة، حسب المصدر، بعد مخالفة هذه المؤسسات لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية خلال الحرب. (روسيا اليوم)
 
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