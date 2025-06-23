إغلاق 80 مؤسسة تعليميّة في إسرائيل

أفادت " هيوم" بأن أغلقت 80 في ، وبني ، وطبريا، ورحوفوت، وموديعين عيليت، وبيتار عيليت.

Advertisement



وجاء قرار الوزارة، حسب المصدر، بعد مخالفة هذه المؤسسات لتعليمات خلال الحرب. (روسيا اليوم)