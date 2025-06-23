في أوّل تعليق... ماذا قالت إيران بعد استهداف قاعدة العديد في قطر؟

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أعلنت القوات المُسلحة شنّ هجوم صاروخي مدمر وقوي على في قطر رداً على العدوان الإسرائيليّ.وذكرت القوات المسلحة إنّ "إرادة قواتنا ستحول أي تكراراً للعدوان لتسريع انهيار البنية العسكرية الأميركية في المنطقة"، وأضافت: "القواع الأميركية في المنطقة هي نقطة ضعف للولايات المتحدة".من ناحيته، قال إن "هجوم على قاعدة العديد في قطر لا يُهدد الشقيقة".وذكر المجلس أنَّ "عملياتنا خالية من أي تهديد أو خطر على الدولة الصديقة والشقيقة قطر وشعبها".في غضون ذلك، ذكرت تقارير إيرانية أنَّ القوات المُسلحة استخدمت نفس عدد القنابل التي استخدمتها أميركا في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.