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عربي-دولي

في أوّل تعليق... ماذا قالت إيران بعد استهداف قاعدة العديد في قطر؟

Lebanon 24
23-06-2025 | 13:32
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أعلنت القوات المُسلحة الإيرانية شنّ هجوم صاروخي مدمر وقوي على قاعدة العديد في قطر رداً على العدوان الإسرائيليّ.
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وذكرت القوات المسلحة إنّ "إرادة قواتنا ستحول أي تكراراً للعدوان لتسريع انهيار البنية العسكرية الأميركية في المنطقة"، وأضافت: "القواع الأميركية في المنطقة هي نقطة ضعف للولايات المتحدة".

من ناحيته، قال مجلس الأمن القومي الإيراني إن "هجوم طهران على قاعدة العديد في قطر لا يُهدد دولة قطر الشقيقة".

وذكر المجلس أنَّ "عملياتنا خالية من أي تهديد أو خطر على الدولة الصديقة والشقيقة قطر وشعبها". 

في غضون ذلك، ذكرت تقارير إيرانية أنَّ القوات المُسلحة استخدمت نفس عدد القنابل التي استخدمتها أميركا في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.
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