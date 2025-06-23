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أعلنت ، اليوم ، إغلاق الأجواء أمام حركة الطائرات بما فيها .وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي لوكالة الأنباء العراقية "واع":"تم إغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الطائرات بما فيها المنطقة الجنوبية".