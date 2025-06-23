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عربي-دولي

تزامناً مع استهداف قطر.. ماذا حصل في قواعد أميركية بالمنطقة؟

Lebanon 24
23-06-2025 | 14:12
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إثر استهداف إيران لقاعدة "العديد" الجوية في قطر، اليوم الإثنين، بواسطة صواريخ باليستية، أفادت تقارير عديدة عن اتخاذ القواعد الأميركية الأخرى في دول عربية أخرى إجراءات احترازية بعد ورود تهديدات إيرانية باستهدافها لاسيما في البحرين والعراق.
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وذكرت المعلومات أنَّ القوات الأميركية دخلت الملاجئ في قاعدة عين الأسد بالعراق، فيما جرى تفعيل نظام الدفاعات الجوية في القاعدة، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".
 
 
إلى ذلك، نفت تقارير أخرى أي استهداف لأي قاعدة أميركية أخرى في المنطقة خلافاً لما هو مُتداول.
 
 
 
 
 
 
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