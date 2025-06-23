تزامناً مع استهداف قطر.. ماذا حصل في قواعد أميركية بالمنطقة؟

إثر استهداف لقاعدة "العديد" الجوية في قطر، اليوم الإثنين، بواسطة صواريخ باليستية، أفادت تقارير عديدة عن اتخاذ القواعد الأميركية الأخرى في دول عربية أخرى إجراءات احترازية بعد ورود تهديدات إيرانية باستهدافها لاسيما في والعراق.

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وذكرت المعلومات أنَّ القوات الأميركية دخلت الملاجئ في قاعدة بالعراق، فيما جرى تفعيل نظام الدفاعات الجوية في ، وفق ما ذكرت وكالة " ".

إلى ذلك، نفت تقارير أخرى أي استهداف لأي قاعدة أميركية أخرى في المنطقة خلافاً لما هو مُتداول.