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عربي-دولي

اتصال بين وزير الدفاع الإيراني ونظيره الروسي... ماذا دار بينهما؟

Lebanon 24
23-06-2025 | 14:38
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أكد وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي أندريه بيلاوسوف، أن طهران وموسكو قادرتان على بذل الجهود من أجل "السلام والاستقرار" في الشرق الأوسط.
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وبحسب ما أفادت به وكالة "تسنيم" الإيرانية، قال نصير زاده: "يمكننا أن نبذل الجهود فيما بيننا من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم"، ووصف الولايات المتحدة بأنها "مصدر كل المشاكل وعدم الاستقرار" في الشرق الأوسط.

وشكر وزير الدفاع الإيراني روسيا على دعمها في ظل تدهور الوضع في الشرق الأوسط، وأكد أن إيران "ستستغل كل الفرص لمعاقبة المعتدي ولن تقبل بالسلام المفروض".

من جانبه، أبلغ بيلاوسوف نظيره الإيراني أن موسكو تراقب تطورات الوضع في الشرق الأوسط وتدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
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