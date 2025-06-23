اتصال بين وزير الدفاع الإيراني ونظيره الروسي... ماذا دار بينهما؟

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أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي أندريه بيلاوسوف، أن وموسكو قادرتان على بذل الجهود من أجل "السلام والاستقرار" في .وبحسب ما أفادت به وكالة "تسنيم" ، قال نصير : "يمكننا أن نبذل الجهود فيما بيننا من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم"، ووصف بأنها "مصدر كل المشاكل وعدم الاستقرار" في الشرق الأوسط.وشكر وزير الدفاع الإيراني على دعمها في ظل تدهور الوضع في الشرق الأوسط، وأكد أن "ستستغل كل الفرص لمعاقبة المعتدي ولن تقبل بالسلام المفروض".من جانبه، أبلغ بيلاوسوف نظيره الإيراني أن تراقب تطورات الوضع في الشرق الأوسط وتدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية.