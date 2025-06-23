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عربي-دولي

في العراق.. هجوم "غامض" على قاعدة عسكرية

Lebanon 24
23-06-2025 | 23:09
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ذكرت وسائل اعلام عراقية تعرض قاعدة الإمام علي الجوية في محافظة ذي قار، 375 كم جنوبي العراق، فجر الثلاثاء، إلى قصف بطائرة مسيّرة.
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وصرح رئيس خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء سعد معن بأن معسكر التاجي تعرض لهجوم بطائرتين مسيّرتين مجهولتي الهوية.
 
وقال: "طائرة مسيّرة مجهولة الهوية قصفت منظومة الرادار في معسكر التاجي فيما سقطت طائرة مسيّرة أخرى على المولدة الكهربائية في القاعدة ولا توجد خسائر بشرية".

وأعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد التميمي أن طائرة مسيّرة مجهولة استهدف أحد المواقع في معسكر التاجي شمالي بغداد.

وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية "واع" إنه لا توجد خسائر بشرية.
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