في العراق.. هجوم "غامض" على قاعدة عسكرية

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وصرح رئيس خلية الإعلام الأمني في اللواء بأن معسكر التاجي تعرض لهجوم بطائرتين مسيّرتين مجهولتي الهوية. ذكرت وسائل اعلام تعرض قاعدة الإمام علي الجوية في ، 375 كم جنوبي ، فجر الثلاثاء، إلى قصف بطائرة مسيّرة.وصرح رئيس خلية الإعلام الأمني في اللواء بأن معسكر التاجي تعرض لهجوم بطائرتين مسيّرتين مجهولتي الهوية.

وقال: "طائرة مسيّرة مجهولة الهوية قصفت منظومة الرادار في معسكر التاجي فيما سقطت طائرة مسيّرة أخرى على المولدة الكهربائية في ولا توجد خسائر بشرية".



وأعلن قائد عمليات الفريق الركن وليد التميمي أن طائرة مسيّرة مجهولة استهدف أحد المواقع في معسكر التاجي شمالي بغداد.



وقال التميمي لوكالة الأنباء "واع" إنه لا توجد خسائر بشرية.