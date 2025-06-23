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عربي-دولي
ترامب معلنًا وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران: مستقبلهما مليء بالفرص
Lebanon 24
23-06-2025
|
23:30
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أكد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أن
إسرائيل
وإيران جاءاه في الوقت عينه تقريباً طلباً لـ "السلام"، وفق تعبيره.
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كما أضاف في منشور على منصة تروث سوشيال أن مستقبل إسرائيل وإيران مليء بالفرص والازدهار
وكتب قائلا:" العالم، والشرق الأوسط، هما الرابحان الحقيقيان! وسيشهد كلا البلدين حبًا وسلامًا وازدهارًا هائلين في مستقبلهما.
كذلك اعتبر أن لدى كل من إسرائيل وإيران الكثير لتكسباه، لكنهما ستخسران الكثير إذا انحرفا عن الطريق.
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