ترامب معلنًا وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران: مستقبلهما مليء بالفرص

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أكد الرئيس الأميركي أن وإيران جاءاه في الوقت عينه تقريباً طلباً لـ "السلام"، وفق تعبيره.كما أضاف في منشور على منصة تروث سوشيال أن مستقبل إسرائيل وإيران مليء بالفرص والازدهاروكتب قائلا:" العالم، والشرق الأوسط، هما الرابحان الحقيقيان! وسيشهد كلا البلدين حبًا وسلامًا وازدهارًا هائلين في مستقبلهما.كذلك اعتبر أن لدى كل من إسرائيل وإيران الكثير لتكسباه، لكنهما ستخسران الكثير إذا انحرفا عن الطريق.