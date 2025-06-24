نتنياهو يحدد "سبب" موافقة إسرائيل على اقتراح ترامب

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قال في بيان نشره مكتبه، الثلاثاء، إن وافقت على اقتراح الرئيس الأميركي وقف إطلاق النار مع بعد أن حققت هدفها بإزالة التهديد والصاروخي .وأضاف : "إسرائيل تشكر على دعمه في الدفاع ومشاركته في على التهديد النووي الإيراني".وفي السياق، قال إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران "دخل حيز التنفيذ الآن"، ودعا الجانبين إلى عدم انتهاكه. (العربية)