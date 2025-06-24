"خرقا الاتفاق".. ترامب: لست راضيا عن إسرائيل ولا عن إيران

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أعلن الرئيس الأميركي أنه ليس "راضيا عن ولا عن "، كاشفا أن الجانبين "خرقا اتفاق وقف إطلاق النار".وفي تصريحات أدلى بها للصحافيين في قبل مغادرته لحضور قمة في ، أعرب عن خيبة أمله إزاء استمرار الهجمات.وقال ترامب: "لقد انتهكت إيران وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل انتهكته أيضا.. أسقطوا قنابل لم أرى لها مثيلا من قبل.. لست مسرورا بإسرائيل ولست مسرورا بإيران... لست مسرورا أبدا.. لدينا بلدان يتقاتلان لمدى طويلة بحيث لا يعرفون ما بحق الجحيم الذي يفعلونه ".وأضاف: "لست راضيا عن إيران أيضا لكنني حقا لست راضيا عن إسرائيل.. هي نفذت مهمة اليوم وعليها أن تلتزم الهدوء".وشدد على أن "قدرات إيران النووية انتهت ولن تعيد بناء برنامجها أبدا.. منشأة فوردو تم تدميرها وطيارونا قاموا بعمل عظيم في منتصف الليل في الظلام.. ذلك المبنى تلاشى"، مشيرا إلى أن "الأمور تتحسن في ".وفي منشور على منصة "تروث سوشيال" توجه ترامب إلى قائلا: "لا تلقوا هذه القنابل وإن فعلتم ذلك فهذا انتهاك جسيم.. أعيدوا طياريكم إلى الديار الآن".