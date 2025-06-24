المستشار الألماني: الوقت قد حان لإنهاء الحرب على غزة

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أعلن المستشار الألماني فريدرش ميرتس، أنه حان وقت إبرام اتفاق وقف نار في غزة، وذلك بعد دخول وقف إطلاق النار بين وإيران حيز التنفيذ.كما عبر المستشار الألماني عن أمله في أن تثني إجراءات إسرائيل والولايات المتحدة بحق نهائيا حكومة عن سعيها لامتلاك أسلحة نووية، وفق كلامه.كذلك أكد أن الوقت حان لاتفاق في غزة ينهي الحرب الدائرة منذ 2025.وقال ميرتس لأعضاء الألماني "البرنامج لا يهدد إسرائيل وحدها، بل والعالم أجمع".وأضاف أنه ينبغي عدم السماح للصراع مع إيران بأن يغرق المنطقة في حرب، مشيرا إلى أن تبذل كل الجهود الدبلوماسية الممكنة لتحقيق ذلك.أتى ذلك بينما أعلنت مصادر طبية فلسطينية في غزة، مقتل 25 شخصا، فجر الثلاثاء، بنيران الجيش قرب مركز لتوزيع المساعدات قرب جسر وادي غزة وسط القطاع.وأوضح مستشفى العودة بمخيم النصيرات للاجئين، في بقطاع غزة، أن كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات على طريق جنوب وادي غزة.كما أشار الناطق باسم الجهاز محمود بصل إلى أن طواقم الدفاع المدني نقلت 21 قتيلاً على الأقل، وأكثر من 150 إصابة إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات، وذلك إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار والقصف المدفعي باتجاه آلاف المواطنين الذين كانوا ينتظرون المساعدات قرب مركز للمساعدات الأميركية بين نتساريم وجسر وادي غزة وسط القطاع. (العربية)