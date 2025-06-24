المستشار الألماني: الوقت قد حان لإنهاء الحرب على غزة

أعلن المستشار الألماني فريدرش ميرتس، أنه حان وقت إبرام اتفاق وقف نار في غزة، وذلك بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل
وإيران حيز التنفيذ.
كما عبر المستشار الألماني عن أمله في أن تثني إجراءات إسرائيل والولايات المتحدة بحق إيران
نهائيا حكومة طهران
عن سعيها لامتلاك أسلحة نووية، وفق كلامه.
كذلك أكد أن الوقت حان لاتفاق في غزة ينهي الحرب الدائرة منذ 2025.
وقال ميرتس لأعضاء البرلمان
الألماني "البرنامج النووي الإيراني
لا يهدد إسرائيل وحدها، بل أوروبا
والعالم أجمع".
وأضاف أنه ينبغي عدم السماح للصراع مع إيران بأن يغرق المنطقة في حرب، مشيرا إلى أن برلين
تبذل كل الجهود الدبلوماسية الممكنة لتحقيق ذلك.
أتى ذلك بينما أعلنت مصادر طبية فلسطينية في غزة، مقتل 25 شخصا، فجر الثلاثاء، بنيران الجيش الإسرائيلي
قرب مركز لتوزيع المساعدات قرب جسر وادي غزة وسط القطاع.
وأوضح مستشفى العودة بمخيم النصيرات للاجئين، في محافظة الوسطى
بقطاع غزة، أن الفلسطينيين
كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات على طريق صلاح الدين
جنوب وادي غزة.
كما أشار الناطق باسم الجهاز محمود بصل إلى أن طواقم الدفاع المدني نقلت 21 قتيلاً على الأقل، وأكثر من 150 إصابة إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات، وذلك إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار والقصف المدفعي باتجاه آلاف المواطنين الذين كانوا ينتظرون المساعدات قرب مركز للمساعدات الأميركية بين نتساريم وجسر وادي غزة وسط القطاع. (العربية)