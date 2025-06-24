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عربي-دولي

دخل البلاد كسائح... إيران اعتقلت جاسوساً أوروبيّاً

Lebanon 24
24-06-2025 | 09:50
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أعلنت السلطات الإيرانية عن اعتقال جاسوس يحمل جنسية أوروبية في محافظة هرمزغان جنوبي إيران، تجسّس على مناطق حساسة وعسكرية في البلاد.
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وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن عناصر تابعة لمنظمة الاستخبارات السريّة في الحرس الثوري الإيراني في هرمزغان هي من اعتقلت الجاسوس.


وأعلن مسؤول أمنيّ أنه "تم القبض على هذا الشخص الذي دخل البلاد في البداية كسائح وسافر إلى محافظات مختلفة، بما في ذلك محافظة هرمزغان، لجمع معلومات من مراكز حساسة وعسكرية". (روسيا اليوم)
 
 
 
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