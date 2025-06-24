دخل البلاد كسائح... إيران اعتقلت جاسوساً أوروبيّاً

أعلنت السلطات عن اعتقال جاسوس يحمل جنسية أوروبية في محافظة هرمزغان جنوبي ، تجسّس على مناطق حساسة وعسكرية في البلاد.

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وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن عناصر تابعة لمنظمة الاستخبارات السريّة في في هرمزغان هي من اعتقلت الجاسوس.





وأعلن مسؤول أمنيّ أنه "تم القبض على هذا الشخص الذي دخل البلاد في البداية كسائح وسافر إلى محافظات مختلفة، بما في ذلك محافظة هرمزغان، لجمع معلومات من مراكز حساسة وعسكرية". (روسيا اليوم)