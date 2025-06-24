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إقتصاد
هل ستُغلق إيران مضيق هرمز؟.. خبير يُوضح
Lebanon 24
24-06-2025
|
10:48
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أكد
الخبير الاقتصادي
المصري محمد
أنيس، أنّ "
إيران
لن تُغلق مضيق هرمز".
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وأشار أنيس إلى أنّ "التهديد
الإيراني
بإغلاق المضيق لن ينفذ عمليّاً، لأنّ 25% من
النفط
العالمي يمرّ عبره، بمعدل 20 مليون
برميل يوميا
، بالإضافة إلى 20-30% من تجارة
الغاز
الطبيعي، و70% من النفط المتجه إلى
آسيا
". وأضاف: "هذا سيؤدي إلى كارثة نفطية ويعطل التدفقات المالية في المنطقة".
ولفت إلى عدم "عدم وجود بديل للمضيق"، وتابع أنّ "
السعودية
قد تستخدم خط الأنابيب الشرقي-الغربي، والإمارات قد تعتمد على ميناء الفجيرة، لكنهما لن يعوضا بالكامل الأضرار الناجمة عن الإغلاق"، محذرا من أن "إغلاق المضيق سيعيق حركة التجارة بشكل خطير، وسيكون حجم الضرر هائلا". (روسيا اليوم)
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