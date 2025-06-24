هل ستُغلق إيران مضيق هرمز؟.. خبير يُوضح

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أكد أنيس، أنّ " لن تُغلق مضيق هرمز".وأشار أنيس إلى أنّ "التهديد بإغلاق المضيق لن ينفذ عمليّاً، لأنّ 25% من العالمي يمرّ عبره، بمعدل 20 مليون ، بالإضافة إلى 20-30% من تجارة الطبيعي، و70% من النفط المتجه إلى ". وأضاف: "هذا سيؤدي إلى كارثة نفطية ويعطل التدفقات المالية في المنطقة".ولفت إلى عدم "عدم وجود بديل للمضيق"، وتابع أنّ " قد تستخدم خط الأنابيب الشرقي-الغربي، والإمارات قد تعتمد على ميناء الفجيرة، لكنهما لن يعوضا بالكامل الأضرار الناجمة عن الإغلاق"، محذرا من أن "إغلاق المضيق سيعيق حركة التجارة بشكل خطير، وسيكون حجم الضرر هائلا". (روسيا اليوم)