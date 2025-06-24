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إقتصاد

هل ستُغلق إيران مضيق هرمز؟.. خبير يُوضح

Lebanon 24
24-06-2025 | 10:48
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أكد الخبير الاقتصادي المصري محمد أنيس، أنّ "إيران لن تُغلق مضيق هرمز".
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وأشار أنيس إلى أنّ "التهديد الإيراني بإغلاق المضيق لن ينفذ عمليّاً، لأنّ 25% من النفط العالمي يمرّ عبره، بمعدل 20 مليون برميل يوميا، بالإضافة إلى 20-30% من تجارة الغاز الطبيعي، و70% من النفط المتجه إلى آسيا". وأضاف: "هذا سيؤدي إلى كارثة نفطية ويعطل التدفقات المالية في المنطقة".

ولفت إلى عدم "عدم وجود بديل للمضيق"، وتابع أنّ "السعودية قد تستخدم خط الأنابيب الشرقي-الغربي، والإمارات قد تعتمد على ميناء الفجيرة، لكنهما لن يعوضا بالكامل الأضرار الناجمة عن الإغلاق"، محذرا من أن "إغلاق المضيق سيعيق حركة التجارة بشكل خطير، وسيكون حجم الضرر هائلا". (روسيا اليوم)
 
 
 
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