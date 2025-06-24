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عربي-دولي

هل تغلق إيران مضيق هرمز؟

Lebanon 24
24-06-2025 | 12:02
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أكد الخبير الاقتصادي المصري محمد أنيس، أن إيران لن تقدم على إغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الوحيد لنقل النفط من دول الخليج إلى العالم، موضحاً أن تنفيذ هذا التهديد غير واقعي نظراً لما سيترتب عليه من تداعيات خطيرة.
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وأشار أنيس إلى أن 25% من النفط العالمي يمر عبر المضيق، بواقع 20 مليون برميل يومياً، إلى جانب 20 إلى 30% من تجارة الغاز الطبيعي و70% من النفط المتجه إلى آسيا، معتبراً أن إغلاق المضيق سيؤدي إلى أزمة نفطية كبرى ويعطل التدفقات المالية في المنطقة.

وأوضح أن البدائل المتاحة، مثل خط الأنابيب الشرقي-الغربي في السعودية وميناء الفجيرة في الإمارات، لا يمكنها تعويض الأضرار التي قد تنتج عن إغلاق المضيق، محذراً من أن الخطوة ستعيق حركة التجارة بشكل كبير، مع أضرار هائلة على المنطقة والعالم. (روسيا اليوم)
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