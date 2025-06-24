هل تغلق إيران مضيق هرمز؟

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أكد أنيس، أن لن تقدم على إغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الوحيد لنقل من إلى العالم، موضحاً أن تنفيذ هذا التهديد غير واقعي نظراً لما سيترتب عليه من تداعيات خطيرة.وأشار أنيس إلى أن 25% من النفط العالمي يمر عبر المضيق، بواقع 20 مليون برميل يومياً، إلى جانب 20 إلى 30% من تجارة الطبيعي و70% من النفط المتجه إلى ، معتبراً أن إغلاق المضيق سيؤدي إلى أزمة نفطية كبرى ويعطل التدفقات المالية في المنطقة.وأوضح أن البدائل المتاحة، مثل خط الأنابيب الشرقي-الغربي في وميناء الفجيرة في ، لا يمكنها تعويض الأضرار التي قد تنتج عن إغلاق المضيق، محذراً من أن الخطوة ستعيق حركة التجارة بشكل كبير، مع أضرار هائلة على المنطقة والعالم. (روسيا اليوم)