الرئيس الإيراني لبن سلمان: مستعدون لحل الخلافات مع واشنطن

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وقال الرئيس الإيراني خلال الاتصال: "مستعدون لحل الخلافات بين والولايات المتحدة وفق الأطر الدولية".وأضاف: "ليس لدينا أي مطالب تتجاوز حقوقنا، وفي هذا الصدد، نرحب بأي مساعدة من الدول الصديقة والشقيقة".وتابع: "نؤمن إيمانا راسخا بأن الولايات المتحدة والنظام الصهيوني يسعيان لإثارة الفتنة بين ، بينما تسعى إيران إلى تعزيز الوحدة والسلام في المنطقة".ومن جهته أشار بن أن " أدانت جميع هجمات ضد إيران منذ البداية".وأضاف: "بالإضافة إلى سعينا لخلق وحدة بين جميع الدول لإدانة هذا العدوان، بذلنا جهودا حثيثة للتشاور مع مختلف الدول للضغط على إسرائيل لوقف هجماتها".وشدد بن سلمان على أن "نحن وكل دول المنطقة لم ولن نفتح مجالنا الجوي لأي عمل ضد إيران، ولن تكون هناك عمليات ضد إيران انطلاقا من القواعد الأميركية في بلداننا، ونحن نتفهم أيضا قراركم بالرد على الهجوم الأمريكي".