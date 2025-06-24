Advertisement

عربي-دولي

الرئيس الإيراني لبن سلمان: مستعدون لحل الخلافات مع واشنطن

Lebanon 24
24-06-2025 | 13:31
A-
A+
Doc-P-1382053-638863940534676649.png
Doc-P-1382053-638863940534676649.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، استعداد بلاده لحل الخلافات مع الولايات المتحدة.
Advertisement

وقال الرئيس الإيراني خلال الاتصال: "مستعدون لحل الخلافات بين إيران والولايات المتحدة وفق الأطر الدولية".

وأضاف: "ليس لدينا أي مطالب تتجاوز حقوقنا، وفي هذا الصدد، نرحب بأي مساعدة من الدول الصديقة والشقيقة".

وتابع: "نؤمن إيمانا راسخا بأن الولايات المتحدة والنظام الصهيوني يسعيان لإثارة الفتنة بين الدول الإسلامية، بينما تسعى إيران إلى تعزيز الوحدة والسلام في المنطقة".

ومن جهته أشار بن سلمان إلى أن "المملكة العربية السعودية أدانت جميع هجمات إسرائيل ضد إيران منذ البداية".

وأضاف: "بالإضافة إلى سعينا لخلق وحدة بين جميع الدول لإدانة هذا العدوان، بذلنا جهودا حثيثة للتشاور مع مختلف الدول للضغط على إسرائيل لوقف هجماتها".

وشدد بن سلمان على أن "نحن وكل دول المنطقة لم ولن نفتح مجالنا الجوي لأي عمل ضد إيران، ولن تكون هناك عمليات ضد إيران انطلاقا من القواعد الأميركية في بلداننا، ونحن نتفهم أيضا قراركم بالرد على الهجوم الأمريكي".
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإيراني لولي العهد السعودي: مستعد لحل القضايا مع أميركا على أساس الأطر الدولية
lebanon 24
25/06/2025 00:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لبن سلمان: سنبقى معكم دائما
lebanon 24
25/06/2025 00:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإماراتية تؤكد على ضرورة تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات ضمن مقاربات شاملة تحقق الاستقرار
lebanon 24
25/06/2025 00:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للردّ مرة أخرى إذا اتخذت واشنطن أي إجراء آخر
lebanon 24
25/06/2025 00:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:50 | 2025-06-24
16:22 | 2025-06-24
16:09 | 2025-06-24
16:03 | 2025-06-24
16:00 | 2025-06-24
15:55 | 2025-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24