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عربي-دولي

نتنياهو: حققنا نصرًا تاريخيًا على إيران

Lebanon 24
24-06-2025 | 14:49
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اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، أنّ هجمات إسرائيل المفاجئة ستسجل في تاريخ الحروب وحققنا نصرًا تاريخيًّا على إيران وهذا النصر سيبقى لأجيال، مشيرا إلى أنّه "قتلنا فيها كبار القادة وعلماء الذرة الإيرانيين". 
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تابع:"سبق أن وعدتكم أن إيران لن تحصل على سلاح نووي"، متابعًا "هاجمنا عشرات المواقع التابعة للبرنامج النووي الإيراني".

وأكّد نتنياهو أنّه "إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامجها النووي فسندمره". 
واشار إلى انّه " انضمام الولايات المتحدة حدث تاريخي وثمرة جهود قدتها مع الوزير ديرمر"، مضيفًا "لم يكن لإسرائيل صديق في البيت الأبيض أفضل من الرئيس ترامب".
وعن حرب غزة، قال نتنياهو: " تلقينا في 7 تشرين الأوّل أسوأ كارثة في تاريخنا لكننا رددنا الصاع صاعين"، متابعًا "سنكمل مهمتنا ضد محور الشر ونهزم حماس ونعيد مخطوفينا الأحياء والأموات إلى الديار".

أضاف: "وصلنا إلى طهران ودمرنا محور الشر الإيراني مقابل ثمن باهظ دفعته جبهتنا الداخلية". 

علينا أن نكمل المهمة ضد محور الشر الإيراني بإعادة المخطوفين وتدمير حماس




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