نتنياهو: حققنا نصرًا تاريخيًا على إيران

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيليّ ، مساء اليوم، أنّ هجمات المفاجئة ستسجل في تاريخ الحروب وحققنا نصرًا تاريخيًّا على وهذا النصر سيبقى لأجيال، مشيرا إلى أنّه "قتلنا فيها كبار وعلماء الذرة الإيرانيين".

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تابع:"سبق أن وعدتكم أن إيران لن تحصل على سلاح نووي"، متابعًا "هاجمنا عشرات المواقع التابعة للبرنامج ".



وأكّد أنّه "إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامجها النووي فسندمره".

واشار إلى انّه " انضمام حدث تاريخي وثمرة جهود قدتها مع الوزير ديرمر"، مضيفًا "لم يكن لإسرائيل صديق في أفضل من ".

وعن حرب غزة، قال نتنياهو: " تلقينا في 7 تشرين الأوّل أسوأ كارثة في تاريخنا لكننا رددنا الصاع صاعين"، متابعًا "سنكمل مهمتنا ضد محور الشر ونهزم ونعيد مخطوفينا الأحياء والأموات إلى الديار".



أضاف: "وصلنا إلى ودمرنا محور الشر الإيراني مقابل ثمن باهظ دفعته جبهتنا الداخلية".



علينا أن نكمل المهمة ضد محور الشر الإيراني بإعادة المخطوفين وتدمير حماس









