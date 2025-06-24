إيران تعلن اعتقال "عملاء للموساد" في طهران والعثور على أسلحة بحوزتهم

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قامت وسائل إعلام إيرانية بنشر فيديو قالت إنه لاعتقال مجموعة من عملاء في .وأشارت في مقطع مصور نشرته اليوم الثلاثاء، إلى اعتقال مجموعة العملاء في العاصمة طهران والعثور على أسلحة متنوعة بحوزتهم، وفق زعمها.اتى ذلك بعدما أعلن في وقت سابق الثلاثاء، توقيف مواطن بتهمة التجسس على مواقع حساسة وعسكرية في جنوب ، بعد عملية مماثلة استهدفت أوروبياً آخر.وقال موقع الإخباري " " إنه "تم توقيف أوروبي من قبل .. في محافظة هرمزغان" بجنوب البلاد، مشيرا إلى أنه "دخل إيران كسائح".وتابع أنه "كان يجمع معلومات استخباراتية عن مواقع حساسة وعسكرية"، من دون تقديم تفاصيل.ويوم الاثنين، أوقفت السلطات مواطنا أوروبيا في محافظة همدان بشبهة التجسس لصالح ، بحسب التلفزيون الرسمي، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول هويته.وأضاف التلفزيون أن هذا الشخص "دخل البلاد متنكرا كسائح وواصل مهمة إقامة شبكات وجمع معلومات وتعطيل الأنظمة الهجومية والصاروخية في إيران".كذلك، ذكرت وسائل إعلام، الجمعة، أن مواطنا أوروبيا آخر أوقف بشبهة التجسس.ونشرت وكالة "مهر" للأنباء في وقت لاحق تسجيلا مصوّرا يفيد بأن الحرس الثوري ألقى القبض على مواطن ألماني في محافظة مركزي غرب طهران.وذكرت أن السلطات تشتبه في أنه "جاسوس دخل إيران متنكرا كسائح". (العربية)