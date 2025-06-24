أعدمت 3 منهم... إيران تعتقل عددًا كبيرًا من العملاء خلال الحرب مع إسرائيل

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أفادت تقارير صحفية إيرانية أن قامت باعتقال 700 شخص بتهمة التعامل مع ، وذلك خلال فترة الحرب التي استمرت 12 يومًا بين البلدين. كما أُعلن عن إعدام 3 أشخاص بعد إدانتهم بالتخابر لصالح جهاز الاستخبارات (الموساد).وفي تقريرها، وصفت وكالة أنباء "مهر" المعتقلين بأنهم "مرتزقة إسرائيليون".وأفادت الوكالة أنه "منذ بداية العدوان الإسرائيلي على ، كانت شبكة التجسس التابعة للنظام نشطة للغاية في البلاد، وتمكنت أجهزة الاستخبارات والأمن الإيرانية من اعتقال أكثر من 700 منهم خلال 12 يوما".وأفادت أن معظم الاعتقالات كانت في محافظات كرمانشاه وأصفهان وخوزستان وفارس ولرستان على التوالي، بينما لم يتم حتى الآن الإعلان عن الإحصائيات الدقيقة لعدد الاعتقالات في .ومن بين التهم المنسوبة إلى المعتقلين، توجيه ومراقبة طائرات صغيرة وطائرات مسيّرة انتحارية، وتصنيع قنابل محلية، وتصوير مراكز عسكرية حساسة، وإرسال معلومات للجيش الإسرائيلي.وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أنه جرى الأربعاء إعدام 3 أشخاص بعد إدانتهم بالتخابر لصالح ، وتهريب معدات تستخدم في الاغتيالات.وتستند الإحصائيات إلى التقارير الرسمية التي نشرتها المؤسسات الأمنية والقضائية في إيران، ولا تشمل المتعلقة بالمواطنين الأجانب المحتجزين.