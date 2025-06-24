Advertisement

عربي-دولي

أعدمت 3 منهم... إيران تعتقل عددًا كبيرًا من العملاء خلال الحرب مع إسرائيل

Lebanon 24
24-06-2025 | 23:15
A-
A+
Doc-P-1382198-638864291855524489.png
Doc-P-1382198-638864291855524489.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت تقارير صحفية إيرانية أن طهران قامت باعتقال 700 شخص بتهمة التعامل مع إسرائيل، وذلك خلال فترة الحرب التي استمرت 12 يومًا بين البلدين. كما أُعلن عن إعدام 3 أشخاص بعد إدانتهم بالتخابر لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).
Advertisement

وفي تقريرها، وصفت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية المعتقلين بأنهم "مرتزقة إسرائيليون".

وأفادت الوكالة أنه "منذ بداية العدوان الإسرائيلي على إيران، كانت شبكة التجسس التابعة للنظام الصهيوني نشطة للغاية في البلاد، وتمكنت أجهزة الاستخبارات والأمن الإيرانية من اعتقال أكثر من 700 منهم خلال 12 يوما".

وأفادت أن معظم الاعتقالات كانت في محافظات كرمانشاه وأصفهان وخوزستان وفارس ولرستان على التوالي، بينما لم يتم حتى الآن الإعلان عن الإحصائيات الدقيقة لعدد الاعتقالات في محافظة طهران.

ومن بين التهم المنسوبة إلى المعتقلين، توجيه ومراقبة طائرات صغيرة وطائرات مسيّرة انتحارية، وتصنيع قنابل محلية، وتصوير مراكز عسكرية حساسة، وإرسال معلومات للجيش الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أنه جرى الأربعاء إعدام 3 أشخاص بعد إدانتهم بالتخابر لصالح الموساد، وتهريب معدات تستخدم في الاغتيالات.

وتستند الإحصائيات إلى التقارير الرسمية التي نشرتها المؤسسات الأمنية والقضائية في إيران، ولا تشمل القضايا المتعلقة بالمواطنين الأجانب المحتجزين.
مواضيع ذات صلة
إيران تعتقل عددا من الأشخاص بتهمة التعاون مع إسرائيل
lebanon 24
25/06/2025 09:04:09 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: إيران تعدم 3 أشخاص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
lebanon 24
25/06/2025 09:04:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تسنيم: اعتقال 3 عملاء أطلقوا مسيّرات على مصفاة نفطية
lebanon 24
25/06/2025 09:04:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: خلال الساعة الأخيرة تم إطلاق عشرات الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل واعترضنا عدداً منها
lebanon 24
25/06/2025 09:04:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:16 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2025-06-25
01:55 | 2025-06-25
01:53 | 2025-06-25
01:19 | 2025-06-25
01:16 | 2025-06-25
01:11 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24